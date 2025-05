Concita De Gregorio presenta il suo nuovo libro “Di madre in figlia” al Salone del Libro di Torino

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Concita De Gregorio, nota giornalista e scrittrice italiana, ha recentemente affrontato una sfida personale significativa: nel 2022 le è stata diagnosticata una forma di tumore al seno. Questo evento ha segnato un cambiamento radicale nel suo stile di vita, costringendola a rallentare il ritmo frenetico a cui era abituata. Tuttavia, questo rallentamento ha aperto la porta a nuove opportunità di riflessione e scoperta, senza mai abbandonare la sua passione per la scrittura. Il risultato di questo periodo di introspezione è il suo nuovo libro, “Di madre in figlia”, che sarà presentato venerdì 16 maggio al Salone del Libro di Torino.

La genesi di “Di madre in figlia”

Il libro “Di madre in figlia” rappresenta una sintesi delle esperienze di vita di Concita De Gregorio, che ha saputo trasformare la sua malattia in un’opportunità per esplorare relazioni familiari e dinamiche intergenerazionali. La narrazione si sviluppa attorno a tre donne di età e background diversi, ognuna con una propria visione della vita e della cura. Queste figure femminili, attraverso le loro storie, riflettono l’importanza dell’attenzione e della connessione emotiva, elementi che De Gregorio ha cercato di trasmettere anche ai suoi quattro figli.

La scrittura di De Gregorio non si limita a raccontare una storia, ma si propone di esplorare il concetto di cura in tutte le sue sfaccettature. La giornalista sottolinea che la cura non è solo un atto di assistenza verso gli altri, ma anche un modo per imparare a prendersi cura di sé stessi. Questo approccio riflette una visione più profonda della malattia e della vita, che va oltre la semplice idea di lotta contro una malattia.

Riflessioni sulla malattia e la cura

Nel discutere della sua esperienza con il tumore, Concita De Gregorio si distacca dall’idea di considerare la malattia come una battaglia. Rifiuta l’etichetta di “guerriera”, poiché l’uso di termini bellicosi implica che chi non riesce a vincere una malattia non abbia lottato abbastanza. Questa visione, secondo De Gregorio, non rende giustizia alla complessità della malattia e alle sue conseguenze. La sua narrazione si concentra invece sul significato di cura, enfatizzando l’importanza di prendersi cura degli altri come un modo per comprendere meglio se stessi.

La malattia ha portato De Gregorio a riflettere su ciò che significa vivere con consapevolezza e attenzione. Ha imparato a valorizzare i momenti quotidiani e a costruire relazioni più profonde con le persone che la circondano. Questo nuovo approccio alla vita si riflette nel suo libro, dove ogni personaggio affronta le proprie sfide con un senso di vulnerabilità e autenticità.

Presentazione al Salone del Libro di Torino

Il Salone del Libro di Torino rappresenta un’importante piattaforma per la presentazione di opere letterarie e per il dibattito culturale. La partecipazione di Concita De Gregorio a questo evento non solo segna il lancio del suo libro, ma offre anche l’opportunità di condividere la sua esperienza personale con un pubblico più ampio. Durante la presentazione, la giornalista avrà l’occasione di discutere le tematiche centrali del suo libro, nonché il suo percorso di vita e di scrittura.

La presentazione di “Di madre in figlia” si preannuncia come un momento di confronto e riflessione, in cui De Gregorio potrà interagire con i lettori e approfondire il significato delle sue parole. La sua storia, intrisa di emozioni e insegnamenti, invita a una maggiore comprensione della vita e delle relazioni umane, rendendo il libro un’opera di grande rilevanza nel panorama letterario contemporaneo.

