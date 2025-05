Gli studenti del vesuviano portano in scena Lisistrata al Teatro Grande di Pompei

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

In un periodo storico caratterizzato da tensioni e conflitti in Europa, un gruppo di 120 studenti delle scuole del territorio vesuviano si prepara a presentare una delle opere più celebri della letteratura classica: Lisistrata di Aristofane. Questo evento si svolgerà al Teatro Grande di Pompei, un luogo emblematico della storia mediterranea, nelle serate di sabato 24 e lunedì 26 maggio, in occasione dell’apertura della stagione estiva del sito archeologico. L’iniziativa ha ricevuto un importante sostegno economico dalla Fondazione Ray of Light, fondata dalla popstar Madonna, che ha deciso di investire nel progetto dopo aver incontrato alcuni degli studenti durante una visita a Pompei.

La regia di Marco Martinelli e il suo approccio innovativo

La regia dello spettacolo è affidata a Marco Martinelli, un drammaturgo e pedagogo noto per il suo lavoro con i giovani. Fondatore del Teatro delle Albe di Ravenna, Martinelli ha dedicato oltre trent’anni alla promozione del teatro tra gli adolescenti, trasformando il palcoscenico in un luogo di crescita e partecipazione civica. La sua metodologia, definita “non-scuola”, mira a superare le tradizionali gerarchie accademiche, restituendo nuova vita ai testi classici. Quest’anno, dopo le precedenti rappresentazioni di Uccelli, Acarnesi e Pluto, è il turno di Lisistrata, una figura femminile forte e strategica che, nel 411 a.C., si oppose alla guerra del Peloponneso attraverso un’azione audace: lo sciopero sessuale. Martinelli descrive Lisistrata come una pacifista ante litteram, che invita all’unione delle donne contro la follia della guerra, un messaggio che risuona ancora oggi tra i giovani.

Il sostegno di Madonna e il significato sociale dell’arte

La donazione di 250.000 euro da parte di Madonna, avvenuta in occasione del suo 66esimo compleanno il 16 agosto 2024, rappresenta un gesto significativo che sottolinea il potere dell’arte come strumento di riscatto sociale e culturale. La popstar ha visitato gli scavi di Pompei in forma privata, dimostrando un interesse concreto per il progetto “Sogno di Volare”, che mira a promuovere l’educazione e la cultura tra i giovani. Questo sostegno non solo offre risorse economiche, ma anche una visibilità internazionale a un’iniziativa che coinvolge attivamente gli studenti delle scuole di Pompei, Torre del Greco, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia.

Un progetto educativo e culturale di ampio respiro

Il progetto, ideato dal direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, è sostenuto da un protocollo con l’Ufficio scolastico regionale della Campania. Questa iniziativa rappresenta un esempio di come il teatro possa fungere da strumento di educazione civica e culturale. Zuchtriegel ha affermato che chi desidera comprendere le radici e la potenza del teatro occidentale dovrebbe assistere alla rappresentazione di Lisistrata. È emozionante vedere come un testo classico possa stimolare la creatività e la speranza dei giovani, che diventeranno i migliori ambasciatori di Pompei nel mondo.

La tournée nazionale e il messaggio di Lisistrata

Lo spettacolo coinvolgerà 90 ragazzi sul palcoscenico e altri 30 nella parte organizzativa, e sarà in tournée nazionale. Le tappe previste includono il Teatro Dante Alighieri di Ravenna il 28 maggio, il Teatro Olimpico di Vicenza il 4 ottobre e il Piccolo Teatro Studio Melato di Milano il 15 e 16 novembre. Questa iniziativa fa parte di un triennio dedicato ad Aristofane , in collaborazione con il Ravenna Festival, il Teatro Nazionale di Napoli e il Teatro delle Albe. Lisistrata, che significa “colei che scioglie gli eserciti”, torna in scena per affrontare temi attuali come guerra e pace, donne e potere, desiderio e dignità. In un mondo in continua evoluzione, i classici continuano a parlare, soprattutto quando a interpretarli sono le giovani voci che stanno scrivendo il futuro.

