Premio Koinè: MedFilm Festival premia NOVE onlus

Si terrà domani, 18 novembre, la cerimonia del Premio Koinè a NOVE onlus, conferito dal XXVI^ MedFilm Festival.

Premio Koinè a NOVE onlus per il Pink Shuttle

La cerimonia di premiazione del Premio Koinè, assegnato a NOVE onlus dal XXVI^ MedFilm Festival per il Pink Shuttle di Kabul, si terrà domani, 18 novembre alle 19.00.

Il Pink Shuttle è un mezzo di trasporto cittadino dedicato alle donne e gestito dalle donne afghane. Il progetto è nato lo scorso anno, nel 2019, supportato da un finanziamento della OTB Foundation. Sono sei i pulmini utilizzati oggi e guidati da quattro autiste, mentre altre dieci donne sono in presenti in attività formativa.

Gli spostamenti in città risultano con questi mezzi più sicuri.

Un premio di spessore

Il Premio Koinè viene conferito a personalità del mondo dell’arte, della cultura, della scienza, della politica o dell’impresa, capaci di distinguersi nel proprio lavoro per mantenere vivo il Dialogo Interculturale tra i popoli.

Ginella Vocca, presidente del MedFilm Festival ha dichiarato:

“Abbiamo deciso di premiare NOVE perché la storia del “Pink Shuttle” di Kabul sembra la sceneggiatura di un bel film, è una di quelle piccole cose capaci di assumere un’importanza enorme per la vita delle donne. Abbiamo davvero bisogno – ha concluso Vocca – di esperienze che ci riempiano di speranza per un mondo migliore, per le donne e di conseguenza per tutti.”

Arianna Briganti, vice presidente di NOVE ha sottolineato:

“Il premio Koinè alle donne del Pink Shuttle di Kabul è un prezioso incoraggiamento al cambiamento della condizione sociale, per la rottura delle costrizioni patriarcali e il superamento delle imposizioni sessiste. Siamo fiere e grate per questo importante riconoscimento, che ha molto emozionato le donne che a Kabul guidano il Pink Shuttle”.

La cerimonia di consegna del premio Koinè a NOVE onlus, a causa delle restrizioni sanitarie imposte dall’epidemia del Covid-19, sarà in diretta on line mercoledì 18 novembre alle 19:00 sul profilo Facebook del Medfilm festival e su mymovies.it.

17/11/2020