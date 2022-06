Premio Carlotta Bolognini – Cinema Anni d’oro: al via la terza edizione

Il 23 giugno alle 21.30, si svolgerà a Roma, nel cuore di Villa Borghese presso la Casa del Cinema, la III edizione del “Premio Carlotta Bolognini – Cinema Anni d’oro”.

Questo importante evento cinematografico che cade in in occasione del Centenario della nascita dell’indimenticabile regista Mauro Bolognini ha per presidente e direttore artistico Carlotta Bolognini, che si occuperà della regia accanto a Fabio Luigi Lionello, figlio di Oreste Lionello. La Bolognini è inoltre ideatrice del Premio Carlotta Bolognini – Cinema Anni d’oro, patrocinato dal Centro Culturale Mauro Bolognini, dall’Archivio Storico del Cinema italiano e da AIC.

Inoltre, la produttrice e sceneggiatrice è Socio onorario del Centro Mauro Bolognini e, fra i tanti riconoscimenti, in Campidoglio le è stato assegnato il Premio “Donna che fa la differenza”.

I premiati

I premiati di questa speciale edizione della manifestazione sono: Raina Kabaivanska, celebre soprano, con riconoscimenti a livello internazionale; la nota Sartoria Anna Mode, nella persona del Presidente Simone Bessi; Desirée Corridoni, pluripremiata e strepitosa creativa hairstylist; il direttore della fotografia Roberto Girometti, pluripremiato nell’ambito di importanti eventi cinematografici, tra cui tre riconoscimenti alla Carriera, oltre alla Targa Sergio Leone; lo scenografo Francesco Frigeri, con una carriera costellata di successi, fra cui la nomination agli Emmy Award per il colossal Cristoforo Colombo e diversi premi, fra David di Donatello, Nastri d’Argento e Ciak d’Oro; Massimo Cantini Parrini, con due nomination all’Oscar per i film Pinocchio e Cyrano; ha ricevuto il premio come “Migliori costumi” al David di Donatello per il film Miss Marx. Dal 2015 al 2021 ha ottenuto ambiti riconoscimenti, fra cui: David di Donatello, European Film Awards, Nastri d’Argento.

In ricordo di…

La conduzione della serata sarà affidata, come di consueto, all’attrice Yassmin Pucci, nipote dell’ex Scià di Persia Reza Pahlavi e allo scrittore, critico cinematografico e docente universitario Fabio Melelli.

Nel corso della serata saranno assegnati dei riconoscimenti “In ricordo di…” al costumista e docente Piero Tosi, Oscar onorario nel 2014, candidato diverse volte all’Oscar per famose pellicole, come “Il Gattopardo”, “Morte a Venezia”, “Ludwig” etc. e vincitore sia al David di Donatello che ai Nastri d’Argento; al direttore della Fotografia Ennio Guarnieri, che nel corso di una carriera lunga 60 anni, ha collezionato svariati premi e candidature al David di Donatello e al Nastro d’Argento; il distributore cinematografico Fulvio Frizzi, Targa d’Oro al David di Donatello.

Interverranno personaggi di spicco dello spettacolo, della cultura e dell’informazione.

Madrina d’eccezione è la stilista e imprenditrice di fama internazionale Anna Fendi, che insieme alle sorelle ha portato avanti con successo l’omonimo marchio. Si ringraziano: De Sisti (Fornitore di attrezzature per le illuminazioni del palcoscenico), la stilista dei Vip Cinzia Diddi e il Maestro orafo Ciro Del Ferraro.

