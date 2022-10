Poker Face: il secondo film da regista di Russell Crowe

Parla di poker e di giocatori d’azzardo il lavoro più personale dell’attore simbolo de “Il gladiatore”. Lui è Jack Foley, uomo d’affari di successo che deve fare i conti con il poco tempo che gli resta da vivere e decide di chiudere con una sfida al tavolo verde. Per farlo, però deve essere con i suoi amici di un tempo, con cui ha dei conti in sospeso.

La partita della vita con Alex (Liam Hemsworth), Billy (Matt Noble), Sam (Daniel MacPherson), Paul (Steve Bassoni) e Drew (il rapper RZA) tuttavia è solo il pretesto per raccontare una storia su come si esce di scena.

I personaggi, Foley in primis, si muovono in luoghi patinati e luccicanti come le potenti macchine da corsa che usano per raggiungere il luogo meraviglioso della partita. Di loro sappiamo poco, a parte i ricordi d’infanzia che passano nelle prime sequenze. Come in “Regalo di Natale” di Pupi Avanti c’è una trappola che li aspetta, ma arriverà il caos a cambiare il finale. Il film di Crowe è un mix di action e di thriller in cui alla fine le carte contano poco o nulla.

Crowe porta in scena il suo dolore personale sotto mentite spoglie

Per comprendere bene il film è importante conoscere la sua genesi. La lavorazione è stata molto complessa a causa del Covid e del lockdown che hanno rallentato notevolmente il set. Inoltre, il regista/attore aveva perso da poco il padre. Questi fattori sono essenziali per leggere tra le righe della storia. L’analisi psicologica del protagonista si va a confondere con tutto il resto. Non c’è molta coerenza nella narrazione che tende a sfilacciarsi in mille rivoli. Detto questo, la messa in scena è irreprensibile nonostante le difficoltà incontrate da Crowe e dai suoi collaboratori.

Tutto è stato fatto in assoluta clandestinità, a causa delle restrizioni durissime in Australia alla libertà di movimento, come raccontato dal regista stesso in conferenza stampa alla presentazione alla stampa. Comunque, imperfezioni a parte, la presenza scenica di Jack Foley/aka Russell è imponente. Vale la pena di vedere il film solo per quello. E aggiungiamo noi, anche per la sfida fatta per portare a casa la produzione in questione: una partita di poker vinta dal regista neozelandese più amato a Roma.

Ivana Faranda