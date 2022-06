Pleasure: tanto coraggioso quanto insulso

"Pleasure", della svedese Ninja Thyberg al suo debutto alla regia, nonostante la pretesa di voler essere un'indagine tagliente ed efficace sull'industria del cinema per adulti, finisce per apparire come un film tanto coraggioso quanto insulso. Un tentativo senz'altro curioso, va detto, e non privo fors'anche di nobili intenti; tuttavia l'audacia visivo-tematica non rappresenta un indice di valore assoluto più di quanto non costituisca invece un limite tale da inficiare il risultato finale, completamente e in modo irreparabile.

In sostanza priva di una struttura narrativa ma anche di stilemi documentaristici validi, la pellicola si muove arditamente eppure aridamente fra il dramma, la commedia e l'hard, del tutto ignara di generare in uno spettatore comune, anziché interesse, solo confusione, fastidio e noia.

Un fuoco fatuo

Pertanto, benché il film si spinga dove nessuno mai si era spinto prima d'ora, ciò non può essere sinonimo di compiutezza realizzativa né può passare per certo cinema d'essai. Semmai più verisimilmente trattasi di un fuoco fatuo, che nemmeno l'interpretazione schietta e abbastanza credibile della protagonista Sofia Kappel è sufficiente a ravvivare.

"Pleasure" è sorprendentemente lento, vi sorgono qua e là alcuni momenti toccanti ma la sequenzialità eccessiva con la quale vengono mostrati gli atti sessuali ne vanifica lo spirito critico. A questo punto, tanto vale vedersi un porno.

Mirko Tommasi