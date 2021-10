Pippo Mezzapesa, il regista pugliese che propone sempre racconti sentiti e intensi

(Bitonto, 28 settembre 1980)

Pippo Mezzapesa è sceneggiatore e regista di quattro lungometraggi. Il primo, del 2007, è “Pinuccio Lovero - Sogno di una morte di mezza estate”, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, nella Settimana Internazionale della Critica, e in concorso ufficiale all’International Documentary Film Festival di Amsterdam. Seguono, nel 2011, “Il paese delle spose infelici”, in Concorso alla Festa del Cinema di Roma; nel 2012, “Lovero - Yes I can”, è presentato alla Festa del Cinema di Roma, nella Sezione Prospettiva Italia. “Il bene mio”, del 2018, è presente al Festival di Venezia nelle Giornate degli Autori, vince il premio del pubblico al Festival di Villerupt ed è candidato a due Globi d’Oro.

Pippo Mezzapesa dirigerà Elodie nel suo esordio cinematografico, "Ti mangio il cuore".

Maria Grazia Bosu