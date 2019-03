Photograph (2019)

Regia: Ritesh Batra

Cast: Nawazuddin Siddiqui, Sanya Malhotra, Denzil Smith, Abdul Quadir Amin, Saharsh Kumar Shukla, Ashok Pathak, Sunil Shakya, Robin Das

Genere: Drammatico, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, Germania, India, 2019

Distribuzione: Bim Distribuzione

Data di uscita: 29 agosto 2019

Ritesh Batra porta sui grandi schermi la sua quarta pellicola: una storia d’amore nata inaspettatamente tra un fotografo e la donna che aveva assoldato per fingere di essere la sua fidanzata davanti alla sua famiglia.

Photograph: l’amore all’improvviso

Rafi (Nawazuddin Siddiqui) è un fotografo appassionato e stacanovista, che lavora notte e giorno per mantenere e pagare i debiti della sua famiglia. È molto legato a sua nonna, che sogna di vederlo sposato e circondato da nipotini, nonostante questo sia l’ultimo dei pensieri di Rafi. Un giorno Rafi per renderla contenta le mostra la foto di una timida sconosciuta di nome Miloni, che le fa credere essere la sua fidanzata. La nonna inizia così a pressare sempre di più Rafi per farle incontrare, trovandosi così in un vicolo cieco, il fotografo decide di contattare la ragazza, chiedendole di fingere di avere una relazione. La finzione lascerà però presto spazio alla realtà, i due metteranno infatti da parte le differenze e costruiranno un legame unico di amore e rispetto.

Photograph: una storia d’amore per le strade di Mumbai.

Il regista indiano Ritesh Batra con il suo nuovo film racconta ben due storie d’amore, quella fra Rafi e Miloni, e quella tra lui e Mumbai, dove è ambientata la vicenda. Suggestive inquadrature e ritagli della vita quotidiana della sua città natale colgono l’essenza di una delle metropoli più caotiche e magiche dell’India, alla quale il regista sembra fare una profonda dichiarazione d’affetto. Batra dedica così particolare attenzione a risaltare la bellezza delle sue radici, che non dimentica mai di inserire nelle sue produzioni.