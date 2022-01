Peter Von Kant (2022)

Trama Regia: François Ozon

Cast: Denis Ménochet, Isabelle Adjani, Hanna Schygulla, Stefan Crepon, Khalil Ben Gharbia, Aminthe Audiard

Genere: drammatico, colore

Produzione: Francia, 2022

Durata: 85 min

Distribuzione: Academy Two

Produzione: FOZ, Playtime Production

Data di uscita: ND "Peter Von Kant" è un film di François Ozon, con Denise Ménochet, Isabelle Adjani, Khalil Gharbia, Hanna Schygulla e Stéfan Crépon, distribuito in Italia da Academy Two. Il film, che aprirà in concorso, la 72esima edizione del Festival di Berlino il prossimo 10 febbraio 2022, si ispira a 'Le lacrime amare di Petra Von Kant' di Rainer Werner Fassbinder. Peter Von Kant: la trama Peter Von Kant è celebre regista di successo che vive con il suo assistente Karl. Quest'ultimo è costantemente maltrattato e umiliato dal regista. Attraverso Sidonie, famosa attrice, Peter conosce e si innamora di Amir, un giovane uomo, bello ma con poche risorse. Il cineasta ospita il compagno nel suo appartamento e lo aiuta in ogni maniera a fare il suo debutto nel mondo del cinema. In pochi mesi Amir diventa una star, ma tutta questa fama lo allontana dal suo mentore. Peter rimane solo ad affrontare se stesso e i propri demoni.