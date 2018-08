Titolo originale: Penguin Highway

Regia: Hiroyasu Ishida

Cast: Kana Kita, Yu Aoi, Hidetoshi Nishijima, Rie Kugimiya, Mamiko Noto, Misaki Kuno, Megumi Han, Naoto Takenaka.

Genere: animazione, colore

Durata: n/d

Produzione: Giappone, 2018

Distribuzione: Nexo Digital

Data di uscita: 20 novembre 2018

La curiosità insaziabile di un bambino e una simpatica comitiva di pinguini vi conquisteranno in questo lungometraggio firmato Hiroyasu Ishida.

Penguin Highway: una storia d’amicizia e di formazione che commuoverà anche i meno appassionati

Penguin Highway è un anime che racconta la storia di Aoyama-kun , un curioso bambino di dieci anni con la passione per la natura e le nuove scoperte, che si ritrova ad indagare su una serie di misteriosi eventi che cominciano a verificarsi nella sua cittadina. Inspiegabilmente infatti un carico di pinguini viene consegnato nel suo piccolo villaggio; qualche giorno dopo gli animaletti dell’Artico scompaiono misteriosamente dal vagone del treno che li sta riportando a casa.

Ciò che suscita realmente la curiosità del piccolo Aoyama-kun è la strana coincidenza che susseguirà questa sparizione: i pinguini scomparsi cominciano a materializzarsi nel suo villaggio. Il ragazzo comincia così a condurre le sue ricerche e a confidarsi con una giovane ragazza che lavora in uno studio dentistico, che sembra avere una strana correlazione con gli stati dell’oceano. Riuscirà Aoyama-kun a scoprire quale mistero si cela dietro questi strani fenomeni?

Penguin Highway: un anime dallo spirito eco-sostenibile

“Prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto”, così scriveva Italo Calvino e proprio attraverso questo spirito il regista Hiroyasu Ishida non mira soltanto ad emozionare e coinvolgere con una storia di formazione e di amicizia, ma cerca di sensibilizzare il pubblico riguardo il delicato tema della salute ambientale, che mai come adesso può essere sottovalutato. Soffermandosi in particolar modo sulle condizioni dei nostri mari e dei poli, sottolineando l’importanza di educare le generazioni più giovani a rispettare ed amare l’ambiente circostante.