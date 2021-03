Pazzo per lei: tipica novella amorosa declinata al dramma clinico

“Pazzo per lei” è una tragicommedia carina seppur implausibile. Sotto la direzione di Dani de la Orden e facente parte di quel ciclo di cinema ispanico da piattaforma, ha un occhio puntato sopra geometrie sentimental-nostalgiche e l'altro delicatamente adagiato sulle problematiche riguardanti la salute mentale. Malgrado si poggi, dunque, su un sostrato di sani principi affettivi se non anche più precipuamente inclusivi, la pellicola si rivela ad ogni modo assai improbabile. Al punto da non poter troppo ambire ad un coinvolgimento emotivo poi così forte da parte dello spettatore.

Ai primi minuti potrebbe apparire come una “muccinata”, con questi due giovanotti che li vediamo abbandonarsi a dei folleggiamenti erotici dopo essersi sciaguratamente imbucati a un matrimonio. Ma con il passare dei minuti il film assume più risolutamente le sembianze della tipica novella amorosa declinata al dramma clinico.

Di buon vitalismo e una gradevole atmosfera romantica

Sceneggiato in modo lineare quand’anche leggermente prevedibile, è un film di buon vitalismo e una gradevole atmosfera romantica. Parla sì della malattia ma senza tuttavia mai voler eccedere in pietismi (tentazione fin troppo facile in contesti filmici analoghi). Le prestazioni, in special modo quelle dei due protagonisti (Álvaro Cervantes e Susana Abaitua), sono vivaci e appassionate, e contribuiscono a mantenere un tono di pellicola elevato.

Insomma, nonostante un deficit di credibilità che accompagna il racconto e che tende in qualche modo a osteggiarne il processo di identificazione da parte del pubblico, “Pazzo per lei” costituisce un lavoro ben fatto e ammirevole nel suo intento di farci ragionare su quanto la follia possa talvolta non altro che esser, in fin dei conti, semplicemente una normalità soltanto lievemente difforme.

Mirko Tommasi