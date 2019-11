Titolo originale: Paw Patrol Mighty Pups

Regia: Charles E. Bastien

Cast: n/d

Genere: Animazione, colore

Durata: 70 minuti

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: Adler Entertainment

Data di uscita: 21 dicembre 2019

La scatenata banda dei PAW Patrol irrompe sul grande schermo con un’avventura all’insegna dei supereroi in “Paw Patrol Mighty Pups - Il film dei Super Cuccioli”

Paw Patrol Mighty Pups - Il film dei Super Cuccioli: cagnolini alla riscossa

Il cattivo principale del film è Harold, il nipote del Sindaco Humdinger. Harold riesce a dirottare per sbaglio un meteorite e a cambiarne l’orbita, mettendo a rischio l’intera città di Adventure Bay.

Il passaggio del meteorite, inoltre, fa sì che sia Harold che i cuccioli della PAW Patrol vengano bersagliati da una misteriosa energia in grado di donare loro dei super poteri incredibili. I PAW Patrol si trasformano così nei Mighty Pups, mentre Harold diventa un super cattivo a tutti gli effetti, decidendo di portare a compimento il suo piano per impossessarsi della città e imprigionare Ryder all’interno di una torre con l’aiuto di un robot gigante.

Sta agli eroici cuccioli di Adventure Bay riuscire a lavorare in squadra e usare i loro nuovi poteri per salvare la situazione e liberare Ryder.

Il fenomeno PAW Patrol

“PAW Patrol - La squadra dei cuccioli” è un fortunato cartone animato per bambini creato da Keith Chapman e prodotto dalla Spin Master Entertainment. In Italia la direttrice del doppiaggio è Monica Ward.

La serie tratta di sei cagnolini (in origine) e un bambino di dieci anni, Ryder, che vivono nella città di Adventure Bay, Ognuno dei piccoli membri della squadra ha delle caratteristiche speciali che gli permettono di risolvere i problemi che la PAW Patrol si trova ogni volta a dover risolvere quando a Ryder arriva una richiesta di aiuto sul suo PAW Pad.

Il regista del film, Charles E. Bastien, ha già lavorato a trasposizioni cinematografiche di cartoni animati per bambini in pellicole come “Manny tuttofare” (2006) e “Disney Junior - Festeggia con noi” (2011).