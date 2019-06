Regia: Ron Howard

Cast: Luciano Pavarotti, Spike Lee, Diana Spencer, Stevie Wonder, Bono, Placido Domingo, Zubin Mehta, Nicoletta Mantovani

Genere: Documentario, colore

Durata: n/d

Produzione: Usa, Gran Bretagna 2019

Distribuzione: Nexo Digital

Data di uscita: 28 ottobre 2019

"Pavarotti" è un film documentario diretto da Ron Howard che narra la vita del celebre tenore italiano Luciano Pavarotti, anche attraverso interviste, video di concerti live e immagini d'archivio provenienti dagli archivi della famiglia Pavarotti.

Pavarotti: una vita per la musica

Dopo "Eight Days a Week", documentario di successo sui Beatles, Ron Howard si dedica ad un'altra leggenda musicale a livello internazionale: Luciano Pavarotti, un uomo in grado di prendere una forma d'arte elitaria e trasformarla in intrattenimento per le masse, come spiega lo stesso Howard.

Il documentario, attraverso materiale musicale e interviste, viaggia lungo l'intensa vita dell'artista, ripercorrendo i suoi successi professionali, come l'esibizione sul palco romano durante la Coppa del Mondo del 1990 che lo ha reso una star, e quelli personali: si sofferma non solo sulla figura di tenore, ma anche e soprattutto sul lato più umano di un personaggio che ha segnato la storia della musica.

Ron Howard esplora anche il modo in cui Pavarotti ha cambiato il modo in cui è stata venduta l'opera e ha rivoluzionato l'industria nel suo insieme per riconoscere il potere commerciale di questi cantanti, finalmente posti allo stesso livello degli artisti pop e rock.

Così il film cattura l’ascesa di Luciano Pavarotti, da insegnante di scuola elementare che non era sicuro di poter diventare un cantante professionista, al suo debutto, nel ruolo di Rodolfo in "La Bohème" al Teatro Municipale nel 1961, quando con la sua voce ha per la prima volta ipnotizzato il pubblico.