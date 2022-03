Titolo originale: Les Olympiades

Regia: Jacques Audiard

Cast: Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant, Jehnny Beth, Anaïde Rozam, Pol White, Geneviève Doang, Stephen Manas, Lumina Wang, Line Phé

Durata: 105 minuti

Genere: Drammatico, colore

Produzione: Francia, 2021

Distribuzione: Europictures

Data di uscita: 24 marzo 2022

"Paris, 13Arr." ha conquistato il pubblico e la critica dell’ultimo Festival di Cannes. Il film francese arriva nelle sale italiane distribuito da Europictures.

Parigi, 13 Arr. : la trama

Con questo film Jacques Audiard traspone sul grande schermo la graphic novel 'Killing and Dying' di Adrian Tomine, edito in Italia da Rizzoli con il titolo 'Morire in piedi'. I protagonisti sono quattro ragazzi parigini, Camille, Amber, Nora e Emilie. Il film racconta le loro vite, i loro dilemmi esistenziali, mostrando l'incrociarsi dei loro destini. E' questa una storia ambientata nella Parigi di oggi, una moderna storia d'amore e amicizia, giovinezza e sensualità.

Parigi, 13Arr. : un film in un intenso bianco e nero

Il talentuoso Audiard, che può vantare numerosi premi sullo scaffale, tra cui una Palma d’Oro e un Gran Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes, due Premi César, un Leone d'Argento a Venezia e due BAFTA, sceglie per questo film un bianco e nero sontuoso. A fare da cornice alle vicende di "Parigi, 13Arr.", coi suoi grattacieli, il quartiere parigino di 'Les Olympiades', nel XIII arrondissement.

A vestire i panni dei giovani protagonisti, Lucie Zhang ("Happy Night"), Makita Samba ("The bunker game"), Noémie Merlant ("Ritratto della giovane in fiamme") e Jehnny Beth (frontwoman delle 'Savages').

Candidato in 5 categorie ai prossimi Premi César (attrice e attore rivelazione, sceneggiatura non originale, fotografia e colonna sonora), "Parigi, 13Arr." è distribuito in Italia da Europictures.