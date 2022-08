Regia: Abel Ferrara

Cast: Shia LaBeouf, Cristina Chiriac, Marco Leonardi, Asia Argento, Vincenzo Crea, Luca Lionello, Brando Pacitto, Salvatore Ruocco, Federico Majorana, Michelangelo Dalisi, Martina Gatti, Roberta Mattei, Ermanno De Biagi, Alessandro Cremona, Ignazio Oliva, Valeria Correale, Piergiuseppe Francione, Anna Ferrara, Riccardo Vicardi

Genere: Biografico

Durata: 104 minuti

Produzione: Italia, Germania, Gran Bretagna, 2022

"Padre Pio" è un film diretto da Abel Ferrara presentato nella sezione Giornate degli autori del Festival di Venezia 2022. Shia LaBeouf figura nella pellicola nei panni del santo protagonista.

Padre Pio: la trama

Verso la fine della Prima Guerra Mondiale i giovani soldati italiani tornano a San Giovanni Rotondo, una terra inospitale per la povertà e violenza che regnano sovrane. Qui, la chiesa e i ricchi proprietari terrieri controllano ogni cosa dimostrando un dominio incontrastato. In questo clima di disperazione e distruzione arriva in uno sperduto convento di cappuccini, un uomo, Francesco Forgione che passerà alla storia come Padre Pio. Questo personaggio mostra da subito un’aura carismatica, con le visioni di Gesù, di Maria e del Diavolo.

La vigilia delle prime elezioni libere in Italia fa da premessa a un massacro reale e metaforico, un evento apocalittico che cambierà il corso della storia.

Note di regia

Questo non è un film sui miracoli, bensì su un uomo, Francesco Forgione nato a Pietralcina, un paesino agricolo alle porte di Napoli. Un visionario fin dall’infanzia, un giovane inquieto e dubbioso che lotta per trovare la sua vocazione e il suo posto agli occhi del suo Signore. Ed è un film sul suo arrivo a San Giovanni Rotondo, sulle montagne del Gargano, un luogo di povertà, malattie, disordini politici, lontano da Dio. Nell’assistenza ai poveri dopo la devastazione della prima guerra industriale, trova la sua vocazione. Nel servire, nell’amore, nell’empatia, nei santi sacramenti, nell’ascolto della confessione, nella celebrazione della messa, cioè in tutto quello che si oppone alle forze demoniache di quell’autunno del 1920.