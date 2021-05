Oxygène: un grazioso incubo



"Oxygène", produzione fantascientifica distribuita Netflix e diretta dal francese Alexandre Aja, si manifesta agli occhi dello spettatore come un grazioso incubo. Grazie ad una regia ben posizionata totalmente all'interno di una bara criogenica (alla faccia del lockdown!) nonché ad una sceneggiatura sostanzialmente impeccabile, la pellicola si muove, attaverso un moto tensivo assiduo quand'anche appena frustrante, verso un assurdo di ottimo fascino visuale.

Sobria e adeguatamente misteriosa, la narrazione incede poco per volta, in un certo senso dilettandosi a fornire al pubblico gli elementi necessari alla ricostruzione della storia in modo frazionato, tuttavia risultando essa pian piano gradualmente intelligibile.

Laurent calibrata al millimetro

Stante il poco spazio disponibile all'interno di questo loculo futuristico, vi è a maggior ragione da mettere in evidenza quanto la performance di Mélanie Laurent sia calibrata, stricto sensu, al millimetro; l'interprete, ripresa con indubbia maestria, appare dunque come debitamente in grado di trasmettere il senso di angoscia ed afflizione derivanti dalla sua costrizione psico-corporale, in una rappresentazione greve ed emotivamente ben stratificata.

"Oxygène" sarà pure un intrattenimento poco verisimile, ma è comunque un lavoro piuttosto acuto, eseguito diligentemente e con alcuni tocchi davvero audaci.

Mirko Tommasi