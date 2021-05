"Ostaggi" e il doppio genere del film

La black comedy "Ostaggi" diretta da Eleonora Ivone non presenta quell'umorismo nero tipico del genere, né l'amara ironia che dovrebbe suscitare. L'equilibrio, non sempre efficace, tra dramma e commedia, rende il film, a tratti, estremamente divertente e fortemente drammatico. Nonostante questo doppio stile dia vita a una pellicola slegata e lontana dal tono della commedia nera, il film funziona in entrambi i settori. È senza dubbio il dramma a muovere la storia, che prende spunto da una situazione che l'Italia si è trovata e si trova spesso ad affrontare.

Si parla di precarietà del lavoro e sfruttamento, dell'essere sottopagati o considerati cittadini di serie B. "Ostaggi" parla anche di razzismo, rappresentato qui in tutta l'insensatezza che lo contraddistingue. Temi attuali e sentiti, che riguardano l'aspetto sociale ed economico di un Paese dove, fin troppe volte, si deve sopravvivere più che vivere. La storia di "Ostaggi" non punta però il dito contro nessuno, sottolineando come la maggior parte delle persone ha problemi sul lavoro e difficoltà economiche, ma non è la violenza la risposta, e non lo sarà mai.

Punti efficaci prima del finale

La parte comica del film risulta più riuscita di quella drammatica, che a volte scade nel didascalico delle battute, ma che si carica d'intensità in alcuni sguardi ed espressioni degli interpreti. Ottimi infatti tutti gli attori, dai protagonisti ai personaggi secondari, dove spiccano Francesco Pannofino e Gianmarco Tognazzi, che incarnano alla perfezione sentimenti, emozioni e pensieri dei ruoli che interpretano. Ogni personaggio è infatti il simbolo, seppur con alcuni stereotipi, di un immaginario collettivo, ciascuno vittima della corruzione e di una politica che sembra essere contro l'inclusione. Tra vita privata e lavorativa tutti i protagonisti principali non sono estranei a quella sensazione di emarginazione e disinteresse da parte della società.

Con una fotografia da fiction televisiva e una regia non particolarmente brillante, ma che si muove sicura nella quasi unica location del film, tenendo viva l'attenzione tra le quattro mura del negozio e la grande piazza che separa ostaggi e sequestratore da polizia e negoziatrice, il film presenta una struttura lineare. In un'atmosfera di apatia e incomprensione personificata nel commissario di polizia, la psicologia e la considerazione dell'altro portano speranza in un mondo e una società individualista, dove, in certi casi, ognuno è portato a pensare per sé. L'umanità e gli affetti sono, così, nel film, la vera ancora di salvezza quando tutto il resto sembra perduto. Un messaggio chiaro che però nella conclusione narrativa sembra ribaltare quell'elemento d'onestà e giustizia che si è cercato di salvaguardare per l'intero racconto.

Giorgia Terranova