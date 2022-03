Oscar 2022: tutti i vincitori, tra scazzottate e sorprese

La 94esima edizione degli Oscar 2022, condotta dal trio composto dalle attrici Wanda Sykes, Regina Hall e Amy Schumer, ha proclamato “I segni del cuore – Coda” diretto da Sian Heder come Miglior film. Niente da fare per Paolo Sorrentino, mentre il premio come Miglior film internazionale è andato a “Drive my car”.

Fuori programma durante la cerimonia il clamoroso pugno dell’attore Premio Oscar Will Smith al comico Chris Rock. Una gag maldestramente architettata oppure bisogna credere davvero al “bello della diretta”? Noi restiamo ancora un po’ scettici, e nel frattempo ci godiamo la lista completa dei vincitori di questa edizione così esuberante della notte più attesa dell’anno.

Miglior film agli Oscar 2022: “I segni del cuore – Coda”

“I segni del cuore – Coda” è il film vincitore degli Oscar 2022, la cui cerimonia si è tenuta nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 marzo a Los Angeles dal Dolby Theatre.

L’Academy ha inoltre proclamato come Miglior attore Will Smith per il film “King Richard – Una famiglia vincente”, Migliore attrice Jessica Chastain per “Gli occhi di Tammy Faye” e Migliore regia a Jane Campion per “Il potere del cane”. Per quanto riguarda l’Italia, “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino purtroppo non ce l’ha fatta. Come film straniero è stato premiato “Drive my car” del regista e sceneggiatore Ryūsuke Hamaguchi. “Dune” vince quasi tutti i premi tecnici e porta a casa sei statuette.

Ecco l’elenco completo

Miglior Film

“Belfast”

“CODA”

“Don’t Look Up”

“Drive My Car”

“Dune”

“Una famiglia vincente – King Richard”

“Licorice Pizza”

“La fiera delle illusioni – Nightmare Alley”

“The Power of the Dog”

“West Side Story”

Miglior regia

Miglior attore protagonista

Miglior Attrice protagonista

Miglior attore non protagonista

Cerve Ciarán (“Belfast”)

Troy Kotsur (“CODA”)

Jesse Plemons (“Il potere del cane”)

JK Simmons (“ A proposito dei Ricardo”)

Kodi Smit-McPhee (“Il potere del cane”)

Miglior attrice non protagonista

Miglior Sceneggiatura adattata

Miglior sceneggiatura originale

“Belfast” Kenneth Branagh

“Don’t Look Up” Adam McKay, David Sirota

“Una famiglia vincente – King Richard” Zach Baylin

“Licorice Pizza” Paul Thomas Anderson

“The Worst Person in the World” Eskil Vogt, Joachim Troer

Miglior Film Internazionale

“Drive My Car” (Japan)

“Flee” (Denmark)

“ É stata la mano di Dio” (Italy)

“Lunana: A Yak in the Classroom” (Bhutan)

“The Worst Person in the World” (Norway)

Miglior Fotografia

“Dune” Greig Fraser

“La fiera delle illusioni – Nightmare Alley” Dan Laustsen

“Il potere del cane” Ari Wegner

“Macbeth” Bruno Delbonnel

“West Side Story” Janusz Kamiński

Miglior Film d’Animazione

“Encanto”

“Flee”

“Luca”

“I Mitchells contro le macchine – Film”

“Raya and the Last Dragon”

Miglior Cortometraggio

“Ala Kachuu – Take and Run”

“The Dress”

“The Long Goodbye”

“On My Mind”

“Please Hold”

Miglior Cortometraggio di animazione

“Affairs of the Art”

“Bestia”

“Boxballet”

“Robin Robin”

“The Windshield Wiper”

Miglior Costumi

Miglior colonna sonora originale

Miglior Suono

Miglior Canzone originale

“Be Alive” (“Una famiglia vincente – King Richard”), Beyoncé Knowles-Carter, Dixson

“Dos Oruguitas” (“Encanto”), Lin-Manuel Miranda

“Down to Joy” (“Belfast”), Van Morrison

“No Time to Die” (“No Time to Die”), Billie Eilish, Finneas O’Connell

“Somehow You Do” (“Quattro buone giornate”), Diane Warren

Miglior Documentario

“Ascension”

“Attica”

“Flee”

“Summer of Soul (…Or, When The Revolution Could Not Be Televised)”

“Writing With Fire”

Miglior cortometraggio documentario

“Audible”

“Lead Me Home”

“The Queen of Basketball”

“Three Songs for Benazir”

“When We Were Bullies”

Miglior Montaggio

“Don’t Look Up”

“Dune”

“Una famiglia vincente – King Richard”

“Il potere del cane”

“Tick, Tick … Boom!”

Miglior Trucco e Acconciatura

Miglior Scenografia

Migliori Effetti visivi

Miglior Cortometraggio d’azione