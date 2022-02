Oscar 2022: tutte le nomination della 94a edizione

Siamo giunti anche quest’anno alla rivelazione delle nomination agli Oscar 2022. Leslie Jordan e Tracee Ellis Ross hanno annunciato da Los Angeles in diretta streaming la lista completa.

Oscar 2022: le nomination della 94a edizione

La 94a edizione degli Academy Awards si svolgerà quest’anno il prossimo 27 marzo, al Dolby Theatre di Hollywood.

I candidati nelle 23 categorie sono stati presentati in diretta da Tracee Ellis Ross, figlia della grande Diana e vincitrice di un Golden Globe nel 2017 per la serie “Black-ish” e dall’attore Leslie Jordan (vincitore di un Emmy nel 2006 per “Will & Grace”).

La lettura dei nominati è avvenuta in due momenti. Nel corso della prima parte dalle 14.18 sono state annunciate le nomination delle seguenti categorie:

Ecco l’elenco completo

Miglior Film

“Belfast”

“CODA”

“Don’t Look Up”

“Drive My Car”

“Dune”

“Una famiglia vincente – King Richard”

“Licorice Pizza”

“La fiera delle illusioni – Nightmare Alley”

“The Power of the Dog”

“West Side Story”

Miglior regia

Miglior attore protagonista

Miglior Attrice protagonista

Miglior attore non protagonista

Cerve Ciarán (“Belfast”)

Troy Kotsur (“CODA”)

Jesse Plemons (“Il potere del cane”)

JK Simmons (“ A proposito dei Ricardo”)

Kodi Smit-McPhee (“Il potere del cane”)

Miglior attrice non protagonista

Jessie Buckley (“La figlia oscura”)

Ariana DeBose (“West Side Story”)

Judy Dench (“Belfast”)

Kirsten Dunst (“Il potere del cane”)

Aunjanue Ellis (“ Una famiglia vincente – King Richard “)

Miglior Sceneggiatura adattata

Miglior sceneggiatura originale

“Belfast” Kenneth Branagh

“Don’t Look Up” Adam McKay, David Sirota

“Una famiglia vincente – King Richard” Zach Baylin

“Licorice Pizza” Paul Thomas Anderson

“The Worst Person in the World” Eskil Vogt, Joachim Troer

Miglior Film Internazionale

“Drive My Car” (Japan)

“Flee” (Denmark)

“ É stata la mano di Dio” (Italy)

“Lunana: A Yak in the Classroom” (Bhutan)

“The Worst Person in the World” (Norway)

Miglior Fotografia

“Dune” Greig Fraser

“La fiera delle illusioni – Nightmare Alley” Dan Laustsen

“Il potere del cane” Ari Wegner

“Macbeth” Bruno Delbonnel

“West Side Story” Janusz Kamiński

Miglior Film d’Animazione

“Encanto”

“Flee”

“Luca”

“I Mitchells contro le macchine – Film”

“Raya and the Last Dragon”

Miglior Cortometraggio

“Ala Kachuu – Take and Run”

“The Dress”

“The Long Goodbye”

“On My Mind”

“Please Hold”

Miglior Cortometraggio di animazione

“Affairs of the Art”

“Bestia”

“Boxballet”

“Robin Robin”

“The Windshield Wiper”

Miglior Costumi

Miglior colonna sonora originale

Miglior Suono

Miglior Canzone originale

“Be Alive” (“Una famiglia vincente – King Richard”), Beyoncé Knowles-Carter, Dixson

“Dos Oruguitas” (“Encanto”), Lin-Manuel Miranda

“Down to Joy” (“Belfast”), Van Morrison

“No Time to Die” (“No Time to Die”), Billie Eilish, Finneas O’Connell

“Somehow You Do” (“Quattro buone giornate”), Diane Warren

Miglior Documentario

“Ascension”

“Attica”

“Flee”

“Summer of Soul (…Or, When The Revolution Could Not Be Televised)”

“Writing With Fire”

Miglior cortometraggio documentario

“Audible”

“Lead Me Home”

“The Queen of Basketball”

“Three Songs for Benazir”

“When We Were Bullies”

Miglior Montaggio

“Don’t Look Up”

“Dune”

“Una famiglia vincente – King Richard”

“Il potere del cane”

“Tick, Tick … Boom!”

Miglior Trucco e Acconciatura

Miglior Scenografia

Migliori Effetti visivi

Roberta Rosella

08/02/2022