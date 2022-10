As Bestas: formidabile psico-giallo dalla Spagna

“As Bestas” di Rodrigo Sorogoyen è un formidabile psico-giallo che sa intrappolarti dentro a un gorgo fosco e misterioso dal quale non è ammesso uscire. Ben conscio di come l'inscenamento di uno scontro fra opposte Weltanschauung all'interno di un villaggio galiziano possa facilmente risolversi in ovvietà, il regista riesce tuttavia a costruire sul tema un racconto massiccio e brillantemente cupo.

La sceneggiatura scorre via liscia come l'olio, le macchine ben gestite sanno perfettamente catturare le dinamiche fra i personaggi, il ritmo è febbrile mentre la qualità tensiva immediatamente e costantemente percettibile; cosicché la pellicola finisce per non aver nulla da invidiare a produzioni analoghe anche appartenenti a cinematografie più blasonate.

Denis Ménochet ha il physique du rôle

Il corpulento Denis Ménochet ha nettamente il physique du rôle da affrontare con veemenza e umile franchezza una parte da protagonista non facile (quella dell'idealista auto-introiettatosi dentro a un ambiente grettamente ostile) arrivando ad occupare lo spazio filmico in maniera totale e senza alcuna inibizione. La medesima capacità persuasiva spetta all'antagonista Luis Zahera il quale costruisce alla perfezione il ritratto di un uomo emaciato, brutale, dall'andatura incerta e il cinismo che gli salta fuori da ogni ruga.

Fra il thriller folk e il dramma sociale, "As Bestas" entusiasma dunque per la sua genuinità espositiva e determina infine un'esperienza scomoda ma altamente emozionante.

Mirko Tommasi