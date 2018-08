Titolo originale: Werk Ohne Autor

Regia: Florian Henckel von Donnersmarck

Cast: Tom Schilling, Sebastian Koch, Paula Beer, Saskia Rosendahl, Oliver Masucci, Hanno Koffler, Ben Becker, Lars Eidinger, Ulrike C. Tscharre, Hinnerk Schönemann, Franz Pätzold

Genere: drammatico, colore

Durata: 188 minuti

Produzione: Germania, 2018

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 4 ottobre 2018

Una storia vera che racconta l’evoluzione della Germania attraverso le vicende familiari di un tormentato artista.

Opera senza autore: arte e storia si fondono nel nuovo film del premio Oscar Florian Henckel von Donnersmarck

“Opera senza autore” è un film che racconta la tormentata vita del giovane pittore tedesco Kurt Barnert (Tom Schilling) , cresciuto in povertà sotto il regime nazista in una degradata Berlino est, che abbandonerà quando verrà travolto dalla passione per una giovane e benestante ragazza, Elisabeth (Paula Beer).

Il futuro della coppia viene però ostacolato dai bruschi atteggiamenti del suocero di Kurt, il Professor Seeband (Sebastian Koch), che non vede in lui il buon partito che tanto avevo sognato per la sua preziosa figlia. Le insidie per Kurt sono però costantemente dietro l’angolo; le vite dei tre protagonisti saranno infatti per sempre sconvolte quando verrà a galla una terribile verità, legata a un imperdonabile crimine commesso da Seeband molti anni prima.

Opera senza autore: una vita fuori dagli schemi sigillata nel suggestivo scenario di una Germania dai tre volti

Se nel 2006 l’Italia ha trionfato sul campo da gioco, la Germania lo ha fatto invece in ambito cinematografico. Il dramma “La vita degli altri”, firmato Florian Henckel von Donnersmarck, si aggiudica infatti la statuetta per il miglior film straniero, passando alla storia come il primo film di produzione tedesca premiato la notte degli Oscar. Il regista nel suo portfolio vanta inoltre il thriller del 2010 “The Tourist”, che vede come protagonisti due degli attori e sex simbol più ricercati di Hollywood: Angelina Jolie e Johnny Depp.