"Old", traslazione su pellicola di una novella grafica da parte di M. Night Shyamalan, appare essere un thriller metempirico che, ahinoi, non morde. La premessa è per la verità accattivante (un gruppetto di persone che, giunte su di una misteriosa spiaggia, iniziano ad invecchiare alla velocità della luce!) ma le sue ambizioni superano di non poco la sua esecuzione reale.

Ma come di consueto il regista indiano si dimostra, v'è da dire, piuttosto bravo nel gestire la suspense, creando attraverso delle riprese vorticose uno stato di irrequietezza visuale che si distende lungo pressoché tutto il racconto, in una idiosincrasia certa e volutamente palesata fra la grazia del paesaggio ed invece la cupezza degli eventi che si svolgono all'interno di esso.

Uno stile unico non basta

Uno stile unico (e quello di Shyamalan è indubitabilmente tale) ad ogni modo non basta a rendere il lavoro qualcosa di molto superiore al mediamente riuscito. E a ben vedere, neppure un cast sebbene coeso e dalle prestazioni amabili (in particolare il sempre bravo Gael García Bernal) riesce a sostenere in toto il peso di un film che tende qua e là a naufragare, senza comunque riuscirci mai completamente.

Nonostante un formalismo apprezzabile, insomma, "Old" non può aspirare certo ad essere non solo il miglior thriller di M. Night Shyamalan, ma neppure un thriller in grado di farsi ricordare oltremodo.

Mirko Tommasi