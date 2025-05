Nuovi set LEGO dedicati a Harry Potter in arrivo nell’estate 2025: collezionisti in fermento

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’estate del 2025 si preannuncia entusiasmante per i fan di Harry Potter, grazie al lancio di una nuova collezione di set LEGO che promette di catturare l’immaginazione di collezionisti e appassionati di tutte le età. Con dettagli straordinari e meccanismi innovativi, questi set non solo celebrano il mondo magico creato da J.K. Rowling, ma offrono anche un’esperienza di costruzione coinvolgente e divertente.

Hogwarts castle: The main tower

Al centro di questa nuova collezione troviamo il set Hogwarts Castle: The Main Tower , un’imponente costruzione composta da 2135 pezzi. Questo set riproduce con grande accuratezza alcuni degli angoli più iconici della celebre scuola di magia. Tra le caratteristiche più affascinanti ci sono la botola per sfuggire a Fluffy, il cane a tre teste, e una scala a chiocciola rotante che conduce all’ufficio di Albus Silente.

I dettagli non mancano: il set include il Tranello del Diavolo, attivabile dai costruttori, e sei ritratti collezionabili che decorano le pareti della torre. Oggetti iconici come lo Specchio delle Brame e il Cappello Parlante arricchiscono ulteriormente l’esperienza di gioco, rendendo questo set un must-have per ogni fan della saga.

Chomping monster book of monsters

Un’altra creazione che promette di sorprendere è il Chomping Monster Book of Monsters , un set di 518 pezzi che rappresenta il temuto libro-creatura utilizzato nelle lezioni di Cura delle Creature Magiche. Questo set è dotato di un ingegnoso meccanismo a ruote nascoste che permette al libro di “mordere” e sfrecciare via quando viene rilasciato. La combinazione di design accattivante e funzionalità interattive rende questo set particolarmente attraente per i giovani costruttori e i fan più esperti.

Privet drive: Aunt Marge’s visit

Un’altra aggiunta interessante alla collezione è il set Privet Drive: Aunt Marge’s Visit , che ricrea la casa dei Dursley durante la memorabile visita della Zia Marge. Questo set si apre per rivelare interni dettagliati, incluso il ripostiglio sotto le scale dove Harry Potter dormiva. La minifigure della Zia Marge, gonfiata a causa di un incantesimo, aggiunge un tocco di umorismo e nostalgia per i fan della saga.

Disponibilità e prezzi

Alcuni dei nuovi set sono già disponibili per il preordine sul sito ufficiale di LEGO, mentre altri saranno lanciati ufficialmente il 1° giugno 2025. I prezzi variano notevolmente: si parte da 22,99 dollari per Fawkes, la fenice di Silente, fino a 259 dollari per la maestosa torre di Hogwarts. I collezionisti più appassionati sono invitati a tenere d’occhio il sito LEGO e a prepararsi a fare acquisti, per non perdere l’occasione di aggiungere questi incantevoli set alla propria collezione dedicata al mondo di Harry Potter.

