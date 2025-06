Kevin Spacey riceve il Maximo Excellence Award all’Italian Global Series di Rimini

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Kevin Spacey, l’attore due volte premio Oscar, ha recentemente fatto il suo ritorno in Italia per ricevere il prestigioso Maximo Excellence Award durante l’Italian Global Series, un evento che ha attirato l’attenzione di molti appassionati di cinema. Questo riconoscimento, conferito a Rimini, è stato un momento di celebrazione e riflessione per l’attore, che ha colto l’occasione per esprimere il suo affetto per il nostro Paese e per i suoi legami con la cultura cinematografica italiana.

Un premio accolto con entusiasmo

L’evento si è svolto al Teatro Galli, dove una folla di fan e curiosi ha accolto Spacey con calore. L’atmosfera era vivace, quasi da rockstar, con l’attore che si è intrattenuto con il pubblico, scattando selfie e conversando con giovani talenti del cinema. Spacey ha ritirato il premio in un clima di grande entusiasmo, dimostrando di essere tornato sotto i riflettori non solo per il suo talento, ma anche per la sua capacità di riconnettersi con il pubblico.

Durante il suo intervento, Spacey ha espresso la sua gratitudine per il riconoscimento ricevuto, sottolineando l’importanza di questo premio nella sua carriera. La sua presenza in Italia, un Paese che ha sempre amato, ha aggiunto un significato speciale a questo momento. L’attore ha parlato del suo legame profondo con l’Italia, un luogo dove ha girato numerosi film e che considera una seconda casa.

Un tributo a Franco Nero

Uno dei momenti più toccanti della serata è stato il tributo a Franco Nero, attore e regista italiano, che ha avuto un ruolo cruciale nella vita professionale di Spacey. “Non posso andarmene via dopo aver ricevuto questo premio senza ringraziare una persona che è stata veramente importante per me”, ha affermato Spacey, riferendosi a Nero. L’attore ha ricordato come, in un periodo difficile della sua carriera, Franco Nero abbia avuto il coraggio di offrirgli un’opportunità lavorativa, quando molti altri lo avevano escluso.

Spacey ha descritto questo gesto come un atto di fiducia che gli ha permesso di ritrovare la motivazione e la voglia di lavorare. “Mi ha ridato fiducia in un momento in cui era facile perdere tutto”, ha aggiunto, evidenziando l’importanza delle relazioni umane e professionali nel mondo del cinema.

Un viaggio alla tomba di Fellini

Durante il suo discorso, Spacey ha condiviso anche un’esperienza personale molto significativa: la sua visita alla tomba di Federico Fellini. L’attore ha raccontato di aver raggiunto il luogo in bicicletta, seguendo il percorso del carro funebre del grande regista, scomparso nel 1993. “Arrivato lì, ho toccato la scultura davanti alla sua tomba e ho pensato a quanto abbia dato al cinema“, ha spiegato, descrivendo un momento di profonda emozione.

L’esperienza è stata arricchita da un evento casuale: il passaggio di un treno, che Spacey ha interpretato come un segno della presenza di Fellini. “Ho provato gioia, come se Fellini fosse ancora qui”, ha dichiarato, dimostrando il suo rispetto e la sua ammirazione per il maestro del cinema italiano.

Un futuro da scrivere

In chiusura del suo intervento, Spacey ha lasciato il pubblico con una frase evocativa, ripresa dal film “Seven“: “Se volete sapere cosa farò dopo questo premio, aspettate e vedrete. Il meglio deve ancora venire”. Questa affermazione ha suscitato curiosità e attesa, lasciando intendere che l’attore ha ancora molto da offrire al mondo del cinema.

Il Maximo Excellence Award rappresenta non solo un riconoscimento per il suo lavoro passato, ma anche un nuovo inizio per Spacey, che sembra pronto a intraprendere nuove sfide artistiche. Con il suo legame con l’Italia e la sua passione per il cinema, il futuro di Kevin Spacey appare promettente e ricco di opportunità.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!