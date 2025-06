Rassegna musicale ‘Sacrae Militiae Sonus’ alla Basilica di San Vitale: dieci concerti da non perdere

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La Basilica di San Vitale al Quirinale di Roma ospiterà una serie di concerti unici, dal titolo ‘Sacrae Militiae Sonus – Il Suono delle Sacre Milizie‘. Questa rassegna, promossa dal Comitato Nazionale Italiano Musica , prevede dieci eventi musicali che si svolgeranno da giugno a dicembre 2025. Le esibizioni saranno curate dalle più rinomate bande musicali ministeriali e militari, con il supporto del Ministero della Cultura e il patrocinio di diverse istituzioni, tra cui il Ministero dell’Interno e il Municipio 1 di Roma Centro.

Dettagli della rassegna musicale

Il primo concerto si terrà venerdì 27 giugno alle 19.30 e vedrà protagonista la Banda musicale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, sotto la direzione del Maestro Donato Di Martile. Questo evento rappresenta un’importante iniziativa musicale che si inserisce nel contesto delle celebrazioni del Giubileo. La rassegna non solo mira a valorizzare il repertorio delle orchestre di fiati, ma anche a sottolineare il loro ruolo significativo nella storia musicale italiana.

Francescantonio Pollice, presidente del Cidim e dell’Associazione Italiana Attività Musicali , ha dichiarato che l’obiettivo è quello di dare risalto a queste formazioni musicali, il cui repertorio è caratterizzato da un fascino particolare. Le bande che si esibiranno durante i concerti sono selezionate tra le migliori del panorama nazionale, e il gran finale sarà affidato alla Banda della Gendarmeria Vaticana.

La scelta della location

La Basilica di San Vitale al Quirinale non è stata scelta a caso come sede per questa rassegna. Pollice ha espresso un sentito ringraziamento al parroco Don Elio Lops per la disponibilità. La scelta della basilica è simbolica: San Vitale, insieme ai santi Gervasio e Protasio, era un militare dell’antico Impero Romano. La basilica, situata nel cuore del centro politico e militare di Roma, è arricchita da un ciclo pittorico rinascimentale che celebra il sacrificio dei santi militari. Questo contesto rende la basilica un luogo ideale per una rassegna musicale che intende celebrare l’unione tra arte, fede, servizio alla Repubblica e la volontà di pace dell’Italia.

Il programma musicale del primo concerto

Il concerto di apertura del 27 giugno presenterà un programma variegato e affascinante, con brani di compositori di fama internazionale. Tra le opere in programma figurano musiche di Edward Elgar, Gioachino Rossini, Ennio Morricone, Vincenzo Bellini, Georges Bizet, Frank Sinatra e Michele Novaro. L’accesso al concerto sarà libero, permettendo a un vasto pubblico di partecipare a questa celebrazione della musica e della cultura.

Il calendario completo dei concerti sarà disponibile sul sito ufficiale del Cidim, offrendo così l’opportunità di scoprire ulteriori dettagli sulle esibizioni e sugli artisti coinvolti. La rassegna ‘Sacrae Militiae Sonus’ si preannuncia come un evento imperdibile per gli amanti della musica e della cultura, un’occasione per vivere momenti di grande emozione e riflessione all’interno di uno dei luoghi più significativi di Roma.

