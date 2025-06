SalinaDocFest 2025: il festival del documentario si rinnova con nuove proposte e ospiti illustri

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nella suggestiva cornice di Salina, una delle gemme delle Isole Eolie, si apre la XIX edizione del SalinaDocFest, un festival internazionale dedicato al documentario narrativo, fondato dalla regista Giovanna Taviani. Quest’anno, la manifestazione si svolgerà dal 15 al 20 luglio, per la prima volta in piena estate, con un programma ricco di eventi che include proiezioni, incontri, concerti, presentazioni di libri e mostre artistiche. L’obiettivo è attrarre un pubblico più giovane e diversificato, portando il cinema del reale al centro della cultura contemporanea.

Un festival per le nuove generazioni

La scelta di spostare il festival nei mesi estivi è stata motivata dalla volontà di coinvolgere un pubblico più ampio, in particolare le nuove generazioni. Giovanna Taviani, durante la presentazione del festival al cinema Farnese di Roma, ha dichiarato: “Dopo 18 anni abbiamo deciso di spostare l’asticella su un target diverso, un target più giovane, quindi non più il pubblico di nicchia che si ritrova a settembre”. Questo cambiamento mira a riportare l’attenzione sul documentario come forma d’arte e strumento di riflessione culturale, cercando di attrarre coloro che potrebbero essere meno interessati a questo genere di cinema.

Il tema di quest’edizione: nuove parole e nuove immagini

Il tema scelto per il SalinaDocFest 2025 è “Nuove parole/Nuove immagini”, un invito a riscoprire l’importanza e la profondità del linguaggio. Taviani ha spiegato che il tema si ispira alle riflessioni di Paolo Rumiz, il quale nel suo libro “Verranno di notte, lo spettro delle barbarie” analizza la crisi culturale e linguistica che affligge l’Europa. La regista sottolinea la necessità di tutelare il valore del linguaggio, sempre più minacciato da una “emorragia vocale”. Per Taviani, il cinema può fungere da strumento per recuperare le parole e le immagini perdute, contribuendo a ripristinare una connessione autentica con l’umanità.

In un’epoca in cui le immagini digitali dominano la comunicazione, il festival lancia il Manifesto “Il Cinema come Mestiere dell’Immaginario”, che promuove l’educazione audiovisiva nelle scuole. Questo documento rappresenta un tentativo di fornire ai giovani gli strumenti necessari per interpretare le immagini in modo critico, evitando di diventare vittime di manipolazioni visive.

Novità e ospiti d’eccezione

Una delle novità di quest’anno è la sezione “I mestieri del Cinema”, che mette in luce le professioni legate alla realizzazione di documentari. Accanto alle proiezioni, sono previsti momenti di confronto diretto con gli autori, per mantenere viva la dimensione condivisa del cinema. Tra gli ospiti più attesi figurano nomi illustri come Jeremy Irons e Oliver Stone, che riceveranno premi speciali. Inoltre, ci saranno incontri con figure del calibro di Daniele Ciprì, Ascanio Celestini, Sinéad Cusak, Lunetta Savino e molti altri, tra cui scrittrici e musicisti.

Ogni anno, il festival premia il talento e l’impegno con l’assegnazione di tre premi: il Premio Palumbo per il miglior documentario, il Premio MediaFenix per il miglior montaggio e il Premio Signum del Pubblico. Saranno sei le opere selezionate per concorrere a questi riconoscimenti, evidenziando la qualità e la varietà delle produzioni presentate.

Il documentarista nell’era dell’intelligenza artificiale

Il SalinaDocFest offre anche un’importante opportunità di riflessione sul ruolo del documentarista nell’era dell’intelligenza artificiale. Taviani ha affermato che il documentarista potrebbe diventare l’eroe del futuro, poiché è l’unico in grado di recarsi fisicamente nei luoghi e di incontrare le persone. Questo approccio, più autentico rispetto ad altre forme di narrazione cinematografica, rappresenta una valida alternativa ai contenuti generati dall’intelligenza artificiale. La regista conclude affermando che il documentarista ha la capacità di preservare l’esperienza vissuta, un aspetto fondamentale in un contesto sempre più dominato dalla tecnologia.

