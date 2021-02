Un percorso alla ricerca di un'identità sociale e personale

"Notizie dal mondo" di Paul Greengrass, racconta un viaggio e una doppia ricerca, attraverso una riflessione attuale sulla comunicazione e la paternità. Distese di terra bruciate dal sole, paesaggi aridi che si estendono per migliaia di chilometri e un'orizzonte fatto solo di polvere, rocce e sabbia costituiscono il mondo percorso dai due protagonisti. Il tipico far west, l'ambientazione più antica nella Storia del cinema, nel film, è il passato da ripercorrere per migliorare il proprio futuro. Il microcosmo che "Notizie dal mondo" presenta è l'America di fine '800, provata dalla Guerra di Secessione, il profondo sud che si sente tradito dall'abolizione della schiavitù, e dove l'odio razziale investe indiani e neri, nella supremazia dell'uomo bianco.

Il Texas raccontato e rappresentato dagli occhi del regista è carico di rabbia e risentimento, dilaniato dall'ignoranza e dalla disinformazione, che diventano le migliori risorse per raccogliere consenso e fedeli seguaci. Ed è qui che il personaggio di Tom Hanks, veterano di guerra che porta e legge le notizie di città in città, incarna i valori del cambiamento. Paziente, istruito, protettivo, comprensivo e, sicuramente, paterno, il capitano Kidd è l'unico che potrebbe salvare la piccola Johanna, "orfana due volte", come sottolinea lo stesso Kidd nel film. Johanna è la bambina tedesca cresciuta dai Kiowa che sente come la sua famiglia. Kidd e Johanna sono due mondi opposti: due lingue diverse, due modi di vivere diversi e due diversi dolori da affrontare, ma entrambi portatori di storie e di Storia.

Notizie dal mondo: la forza delle parole

"Notizie dal mondo" è un percorso che si muove in avanti, per poi tornare indietro, nella ricerca e consapevolezza delle proprie origini. Emozionante e intervallato da epici e avvincenti scontri a fuoco, il film risulta estremamente attuale. Il viaggio che compiono Kidd e Johanna attraverso tortuosi sentieri rocciosi e terre incolte e desolate, è il pretesto per guardarsi dentro, ritrovarsi, accettarsi e superare un passato al quale si può sempre sperare di rimediare. "Notizie dal mondo" parla di comunicazione e del legame tra un padre e una figlia, tra due persone che nella solitudine trovano la propria realtà: il nuovo mondo che possono costruire insieme. Ma il film mostra anche l'importanza del raccontare storie, del magico momento della narrazione condivisa che colma ogni lontananza.

Due interpretazioni magistrali e un racconto che sfiora la commozione vengono rappresentati con una regia che si serve di campi lunghi e di dialoghi spezzati da pericoli imminenti e incomprensioni linguistiche. La propria terra e la propria casa è un luogo che i due personaggi si costruiscono nel tempo, insieme, riempiendo quel vuoto lasciato da ciò che hanno perso. Una fotografia satura, monocromatica nei luoghi e caratterizzata da colori scuri e freddi nei personaggi, con l'eccezione di Johanna, simbolo di un'identità rubata che si sta cercando di ritrovare, di speranza verso un futuro ancora da scrivere e un giorno, da poter raccontare.

11/02/2021

Giorgia Terranova