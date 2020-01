Titolo originale: Playing with fire

Regia: Andy Fickman

Cast: Judy Greer, John Cena, Brianna Hildebrand, Keegan-Michael Key, John Leguizamo, Christian Convery, Jasmine Vega, Kurt Long

Genere: Commedia, colore

Durata: 96 minuti

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: 20th Century Fox

Data di uscita: 27 febbraio 2020

"Non si scherza col fuoco" segna il ritorno dietro la macchina da presa del regista di "Parental Guidance".

Non si scherza col fuoco: una commedia per famiglie col granitico John Cena

Jake Carson e la sua squadra di esperti vigili del fuoco accorrono in soccorso di tre fratellini alle prese con un incendio fuori controllo. Ben presto, si renderanno conto che nessuna formazione avrebbe mai potuto prepararli per il lavoro più impegnativo di sempre: i babysitter. Incapaci di rintracciare i genitori dei piccoli, Jake e i suoi si ritroveranno con le vite imprevedibilmente sconvolte.

Si tratta quindi di una commedia fatta di buoni sentimenti e momenti esilaranti per tutta la famiglia, incentrata su tre orfanelli affidati a famiglie diverse che tentano di scappare e rimanere uniti.

Cast e produzione

John Cena è stato una delle figure chiave della WWE nel periodo che va dal 2005 al 2015, anno dopo il quale ha deciso di diminuire la sua presenza sul ring in favore del cinema. I fan di wrestling tendono ad avere opinioni contrastanti su di lui, nonostante Cena abbia interpretato un personaggio babyface (buono) per la maggior parte della sua carriera.

Cena ha inoltre pubblicato l'album rap You Can't See Me (2005), che è riuscito a debuttare in posizione 15 della Billboard 200 degli Stati Uniti, e ha recitato nei film "Presa mortale" (2006), "12 Round" (2009), "Legendary" (2010), "Le sorelle perfette" (2015) e "Daddy's Home" (2015).

Il regista Andy Fickman è famoso per la sua predilezione nei confronti di storie che combinano due ingredienti ossimorici: il classico maschio alpha e il caos dei bambini. Questo si vede soprattutto in pellicole come "Cambio di gioco" (2007) e "Corsa a Witch Mountain" (2009), entrambi film che vedono come protagonista un altro wrestler diventato attore, Dwayne Johnson.