Non mi uccidere: un vampiresco rosa che non morde

"Non mi uccidere", traslazione su pellicola del romanzo omonimo di Chiara Palazzolo, è un vampiresco rosa che, ahinoi, non morde. Il lavoro del pur bravo Andrea De Sica (regista del seriale televisivo di Netflix "Baby"), sebbene si possa inquadrare in una sorta di comunque lodevole tentativo di revanscismo neogotico nostrano, non riesce, o vi riesce solo saltuariamente, ad affondare per bene i canini nel collo dello spettatore.

Le atmosfere cupe rappresentano con tutta probabilità l'elemento più godibile del film. Sfortunatamente esse sono mal supportate non soltanto da una stesura sceneggiatoriale moderatamente incerta, ma anche da un montaggio lievemente confuso, non permettendo a questo horror metafisico avente per tema il rapporto amore/morte di potersi elevare troppo al di sopra di un prodotto appena corretto.

Due interpreti a loro agio

Alice Pagani e Rocco Fasano, nella parte di due adolescenti incastrati dentro a una love story nociva e perversa appaiono certamente a loro agio, fors'anche abili qua e là a fornire un senso romantico per quanto sinistro agli accadimenti inscenati. Tuttavia, il loro sforzo non è adeguatamente ricompensato da uno sviluppo narrativo che risulta poco efficace e, laddove anche visualmente fascinoso, ma comunque mai perfettamente coinvolgente.

L'accostamento a "Twilight" , infine, per quanto inevitabile possa sembrare parrebbe ad ogni modo altrettanto inconsulto, deficitario com'è "Non mi uccidere" di quella indubbia possanza estetico-poetica che ha diversamente ben connotato l'arcinota saga cinematografica sugli amanti vampiri.

Mirko Tommasi