Titolo originale: Papicha

Regia: Mounia Meddour Gens

Cast: Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira Hilda Douaouda, Yasin Houicha, Zahra Doumandji, Marwan Zeghbib, Aida Ghechoud, Meriem Medjkrane, Amine Mentseur

Genere: Drammatico, colore

Durata: 105 minuti

Produzione: Francia, 2019

Distribuzione: Teodora Film

Data di uscita: n/d

“Non conosci Papicha” è un film drammatico dalle tinte autobiografiche realizzato dalla regista Mounia Meddour Gens.

Non conosci Papicha: l’anticonformismo nonostante tutto

Il film è ambientato in un contesto difficile, quello dell’Algeria durante i cupi anni Novanta, dominati dal fondamentalismo religioso. In questo ambiente, però, brilla Nedjma, la protagonista della vicenda.

Nedjma è una ragazza con un grande sogno, quello di diventare una stilista. La giovane frequenta gli studi all’università, ha una vita sociale notturna che cerca di tenere il quanto più possibile segreta e, in generale, è affamata di libertà. Si tratta purtroppo di una libertà che molte persone attorno a lei vedono come un affronto.

La tensione cresce, sia per la protagonista che per le sue amiche, anche loro desiderose di una propria emancipazione dalle soffocanti norme sociali a cui devono sottostare, tra mille abusi e violenze che le ragazze potranno superare solamente restando unite e contando l’una sulla forza dell’altra.

Cast e riconoscimenti

“Non conosci Papicha” rappresenta il debutto nel campo dei lungometraggi di finzione per Mounia Meddour Gens. La cineasta ha alle spalle un corto, “Edwige” (2012) e due documentari, “Cinéma algérien, un nouveau souffle” (2011) e “La cuisine en héritage” (2010).

Lyna Khoudri ha recitato nel molto acclamato “Les Bienheureux”, sempre ambientato in Algeria, e ha vinto il Cesar come Miglior attrice esordiente nel 2020 grazie alla sua interpretazione in “Non conosci Papicha”. La pellicola stessa si è aggiudicata la categoria Miglior opera prima ai Cesar 2020.

Sul territorio italiano il film è distribuito da Teodora Film.