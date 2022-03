Non aprite quella porta (2022)

Non aprite quella porta: un seguito goffo e stupido

“Non aprite quella porta”, centesimo capitolo della interminabile saga sul celebre assassino texano che ammazza con la motosega, finisce per essere un seguito goffo e stupido, che nonostante la buona volontà dei suoi creatori vale infinitamente meno delle sue premesse.

Macabro e lercio fin quasi oltre il tollerabile, l’atteso (atteso se non altro poiché deriva dall’arcinoto, quando non addirittura leggendario, “Non aprite quella porta” del 1974 !) film diretto da David Blue Garcia ripropone il personaggio di Leatherface, il quale a distanza di cinquant’anni torna a terrorizzare un gruppo di giovani che accidentalmente sconvolge il suo mondo in una remota cittadina del Texas.

Una violenza bene inscenata non può bastare

Per quanto la camera si muova con destrezza e arditismo, e la pellicola fornisca un quadro orrorifico quantomeno rispettabile, degli smembramenti piuttosto significativi e una violenza bene inscenata non sono tuttavia in grado di conferire dignità sufficientemente ampia ad un lavoro filmico che appare stantio, oltre che logoro.

"Non aprite quella porta", insomma, non riesce quasi mai a rievocare le paure dell'originale, ma si accontenta di esibire un disgusto a sé stante; a dimostrazione del fatto che certe operazioni che ambiscono ad essere rinverdenti non rinverdiscono, ma, anzi, semmai fanno appassire.

Mirko Tommasi