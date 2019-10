Titolo originale: Nomad: In the Footsteps of Bruce Chatwin

Regia: Werner Herzog

Cast: Bruce Chatwin, Karin Eberhard, Nicholas Shakespeare, Elizabeth Chatwin, Petronella Vaarzon-Morel, Glenn Morrison, Michael Liddle Pula, Marcus Wheeler, Shaun Angeles Penange, Peter Bartlett, Robin Granites, Stefan Glowacz, Alberto Del Castillo

Genere: Documentario, biografia, commedia, colore

Produzione: n/d

Distribuzione: n/d

Data di uscita: n/d

Werner Herzog nella sua ultima opera decide di realizzare un tributo al suo amico dall'animo anticonformista, il compianto scrittore di viaggi Bruce Chatwin, morto per conseguenze causate dall'AIDS nel 1989. Il regista tedesco così realizza la sua terza pellicola in meno di 12 mesi, un'opera dai tratti autobiografici e coinvolgente.

Nomad: l'inquietudine del vivere in nome della libertà

Chatwin è morto all'apice del suo personale successo, costruito romanzo dopo romanzo, tramite racconti di un uomo dallo sguardo poetico e in eterna ricerca di quella che lui stesso definiva "conoscenza segreta".

Aveva esplorato grotte della Patagonia per ricercare fossili rari e aveva attraversato lande sconfinate principalmente a piedi, seguendo l'uso dei popoli nomadi in cui lui si riconosceva e che danno il nome al lungometraggio, identificando uno stato d'animo e un sentimento di appartenenza, macchiato dalle recenti accuse di falsificazione in merito ad alcune sue scoperte.

Nomad: la ricerca del sentire supremo

Herzog si riconosce nel modo di "sentire" del suo amico fraterno e Nomad, scritto e diretto dal regista tedesco, rappresenta la fusione tra le due personalità, un vero cammino interiore oltre che fisico, un percorso che lega due spiriti affini. Chatwin aveva accresciuto la curiosità sul mondo grazie ai film di Herzog e quest'ultimo aveva adattato il romanzo sulle tribù del Sahara di Bruce in Cobra Verde con l'intemperante Klaus Kinski.

Così nel 1989, poco prima di morire, per ringraziarlo di questo adattamento cinematografico, Chatwin gli fece dono dello zaino che lo aveva accompagnato nelle sue avventure e il regista riparte proprio da quello zaino che porta con sé nel viaggio cavalleresco alla scoperta dei luoghi descritti da Chatwin, tra Patagonia, Australia e Galles tra gli altri.

Sull'onda di una passione comune, Herzog porta alla luce incredibili storie di dinosauri, tradizioni arborigene, tribù scomparse, vagabondi, cercatori di sogni e ricordi perduti.

Il film è una produzione della casa britannica Lucki Stipec, Steve O'Hagan per BBCTwo e Arena. La compagnia Sideways Film detiene i diritti internazionali.