• Regia: Nunzia De Stefano

• Cast: Virginia Apicella, Pietra Montecorvino, Rosy Franzese, Pietro Ragusa, Franca Abategiovanni, Simone Borrelli, Lola Bello, Gianfranco Gallo

• Genere: drammatico, colore

• Durata: 86 minuti

• Produzione: Italia, 2019

• Data di uscita: 14 giugno 2020, su Sky Cinema e in streaming su NOW TV

“Nevia” è un film drammatico, esordio per la regista Nunzia De Stefano, dal cui vissuto personale la storia trae ispirazione.

La pellicola è stata presentata in anteprima mondiale alla 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Nevia: la trama

“Nevia” è ambientato nel campo container di Ponticelli, alla periferia di Napoli: qui vive una famiglia tutta al femminile, composta da Nevia (interpretata da Virginia Apicella, attrice esordiente), sua sorella minore Enza, la zia Lucia e la nonna Nanà. Cresciuta in un ambiente in cui non è facile trovare il proprio spazio, men che meno se si è donna, Nevia affronta la sua vita con caparbietà, barricandosi dietro una corazza ribelle e nascondendosi in abiti sportivi; ha 17 anni e le sue giornate scorrono all’insegna della monotonia, scandite dai piccoli lavoretti che riesce a trovare e dagli scontri con la nonna.

La quotidianità di Nevia, però, viene stravolta un bel giorno dall’arrivo di un circo, che le offrirà una nuova e inaspettata opportunità.

Nevia: un film che prende spunto dalla realtà

“Nevia” non è un film autobiografico, ma la sua trama prende spunto dalla vita, in particolare dall’infanzia e dall’adolescenza, della regista Nunzia De Stefano: come racconta lei stessa, dopo il violento terremoto del 1980, lei e la sua famiglia si trovarono costretti a vivere per i successivi dieci anni nei container di Marianella, cercando di riconquistare una dignità e una quotidianità in quella situazione così precaria e drammatica.

La storia di “Nevia” diventa quindi un racconto di formazione, la storia di una ragazza che in una realtà come quella di Ponticelli, dove 40 anni dopo il terremoto i container sono ancora un luogo di disperazione, deve sforzarsi di trovare la propria libertà, sfuggendo ai vincoli che le impongono la famiglia e la società: la giovane protagonista Nevia è costretta a lottare per se stessa, per sfuggire a quell’angolo di mondo dove è stata relegata.

Il film “Nevia”, oltre a essere stato presentato a Venezia nel 2019, è in concorso ai Festival di Tokyo e Goteborg, per citarne alcuni.