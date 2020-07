Naya Rivera è stata una modella, attrice e cantante americana, nota soprattutto per il ruolo di Santana Lopez nella famosa serie tv "Glee".

Naya Rivera, dalla pubblicità alle serie tv

(Santa Clarita, 12 gennaio 1987 – Lago Piru, 8 luglio 2020)

Naya Rivera nasce e cresce a Santa Clarita in California. Le sue origini sono per metà portoricane e per metà tedesche. La mamma è un ex modella, così come la sorella, suo fratello Mychal è un giocatore di football.

Inizia a lavorare nel campo della moda, seguendo le orme della madre e insieme a lei si trasferisce a Los Angeles, dove si trova l'agenzia che le rappresenta.

Inizia a partecipare a diverse pubblicità e nel 1991 viene scelta per entrare nel cast di "La famiglia reale", serie tv prodotta da Eddie Murphy in cui per 15 episodi interpreta Hillary Winston.

Successivamente la troviamo in episodi di varie serie di successo come: "Willy, il principe di Bel-Air" (1992), "8 sotto un tetto" (1992-1993), "Baywatch" (1996), "Un genio in famiglia" (1997 - 1999), "The Bernie Mac Show" (2002 - 2006), "CSI: Miami" (2008).

La svolta di "Glee"

Il 2009 è l'anno della svolta: Naya Rivera entra nel cast della famosa commedia musicale prodotta da Ryan Murphy, dal titolo "Glee". Nel fortunato show la Rivera veste i panni della cheerleader Santana Lopez, una ragazza dal carattere deciso, cattivella ma molto affettuosa e protettiva con chi le sta a cuore. All'inizio della serie va a letto con i ragazzi come fosse un gioco, mentre con il procedere della storia si scoprirà la sua omosessualità. Grazie a questa parte la Rivera riuscirà a far emergere le sue doti di cantante e attrice. Il suo personaggio, inoltre, secondo quanto dichiarato da alcune fan, ha dato la forza a molte ragazze di fare coming out, e le è valso tra il 2011 e 2012 tre ALMA Awards.

La musica e altri lavori come interprete

Nel 2013, anno in cui viene in Italia per partecipare al Giffoni Film Festival, viene pubblicato il suo primo singolo da solista dal titolo "Sorry", realizzato in collaborazione con il rapper Big Sean, con il quale ha una relazione di breve durata. L'anno seguente Naya si sposa con Ryan Dorsey dal quale divorzierà, dopo un matrimonio tormentato, nel 2018. Nel 2015 diventa mamma di Josey Hollis Dorsey.

Dopo "Glee" la carriera della Rivera continua con la partecipazione a "Devious Maids - Panni sporchi a Beverly Hills" (2015), dove interpreta la domestica Blanca Alvarez.

Il suo ultimo lavoro televisivo è "Step Up: High Water" (2018 - 2020) serie tv, prodotta da Channing Tatum e Jenna Dewan, che furono protagonisti del primo film del franchise.

Naya Rivera muore l'8 luglio del 2020, mentre si trova con il figlio di quattro anni sul lago Piru. Secondo quanto raccontato dal piccolo, la donna avrebbe messo il piccolo sulla barca e poi sarebbe annegata.

Stefano Mazzola