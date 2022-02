Natalie Dormer è una modella ed attrice britannica, nota in particolare per la sua presenza nella serie televisiva HBO “Il Trono di Spade”, il cui debutto cinematografico avvenne nel 2005 nel film “Casanova”, al fianco del compianto Heath Ledger.

Natalie Dormer, una bellezza degna dei “Tudors”

(Reading, 11 febbraio 1982)

Fin dalla più tenere infanzia Natalie Dormer ha covato una passione per il mondo artistico, muovendo i primi passi in un paio di scarpette da ballo, per poi appassionarsi alla recitazione e trasferirsi, all’età di diciotto anni, a Londra, dove ha frequentato Webber Douglas Academy of Dramatic Art.

Il primo ruolo cinematografico arriva nel 2005 al fianco del compianto e eccezionale Heath Ledger in “Casanova”; il film fu un successo, ma a causa di problemi di gestione dell’immagine – come li definì l’attrice stessa – la carriera di Natalie Dormer ebbe una battuta d’arresto.

Il ritorno al successo avviene nel 2006, quando la modella e attrice britannica viene scelta tra molte candidate per interpretare l’ambito ruolo di Anna Bolena nella serie televisiva “I Tudors”. Il successo è alle porte: dopo essere stata legata alla produzione della serie televisiva per due anni, fino alla seconda stagione, Natalie Dormer viene selezionata per interpretare numerosi ruoli in produzioni sia cinematografiche sia televisive, dove il suo talento viene messo in luce anche grazie al debutto teatrale.

Dalla lotta per il “Trono di Spade” a quella per gli “Hunger Games”

Nel 2011, dopo aver concluso la sua permanenza ne “I Tudors”, Natalie Dormer ottiene ruoli in altre pellicole di grande successo, come “Captain America - Il primo Vendicatore” e “Rush”, interpretando ruoli minori. È solamente nel 2012 che l’attrice britannica ottiene il ruolo di Margaery Tyrell – futura regina dei Sette Regni – nella serie televisiva targata HBO “Il Trono di Spade”, esperienza conclusasi nel 2016.

Nel frattempo inizia una relazione con il collega Anthony Byrne, conosciuto sul set dei “I Tudors”.

La grande risonanza della serie televisiva ha permesso alla Dormer di essere scritturata per uno dei maggiori successi del decennio, il franchising dedicato alla trasposizione cinematografica di “Hunger Games”: nelle ultime due pellicole della saga, rispettivamente “Hunger Games: il canto della rivolta – Parte 1” e “Hunger Games: il canto della rivolta – parte 2”, la bella attrice ha affiancato la star Jennifer Lawrence nel film.

Negli ultimi mesi del 2014, inoltre, Natalie viene scritturata per interpretare la protagonista in “Patient Zero” al fianco di Matt Smith; inoltre il trionfo raggiunto le garantisce un ruolo centrale anche in “The Forest” (2016).

Nel 2018 è protagonista del thrille "In the Darkness" e di "Paziente Zero", mentre nel 2019 è la protagonista femminile della pellicola "Il professore e il pazzo" con i Mel Gibson e Sean Penn.

Marzia Meddi