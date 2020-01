My Hero Academia the Movie 2 – The Heroes Rising (2019)

Regia: Kenji Nagasaki

Genere: Animazione, colore

Durata: n/d

Produzione: Giappone, 2019

Distribuzione: Nexo Digital

Data di uscita: 19 marzo 2020

In "My Hero Academia the Movie 2 - The Heroes Rising" ritroveremo Deku, Bakugo, Todoroki e tutti gli altri studenti della classe A.

"My Hero Academia the Movie 2 - The Heroes: Rising": La trama

Shigaraki Tomura pianifica la distruzione della società degli Eroi in qualità di "leader della Lega dei Villain". Nel frattempo, durante una battaglia tra Eroi, qualcosa si è risvegliato.

Deku e gli altri studenti della Classe 1A del Liceo Yuhei vengono inseriti dall’Eroe Numero 1 ormai ritirato, All Might, in un progetto che ha come obiettivo la nascita di una nuova generazione di Eroi. Gli studenti vengono spediti in una calda isola del sud del Giappone. Iniziano a lavorare aiutando i cittadini dell’isola nelle faccende quotidiane. Nonostante gli impegni hanno anche il tempo per rilassarsi.

Tuttavia la calma dura poco poiché dei Villain invadono l'isola, agli ordini del misterioso “Nine”. Deku, Bakugo e il resto della Classe 1A dovranno unire le forze al fine di sconfiggere il nuovo avversario.

Secondo e ultimo capitolo della serie

Questo nuovo film animato conferma lo stesso cast artistico che si è già occupato delle serie e del precedente lungometraggio. Il regista Kenji Nagasaki guiderà un team composto dallo sceneggiatore Yousuke Kuroda, il character designer Yoshihiko Umakoshi e il compositore della colonna sonora Yuuki Hayashi.

Il progetto di Studio Bones narrerà una storia originale inedita. Lo stesso Kohei Horikoshi si occuperà di supervisionare sceneggiatura e studio dei personaggi.

In occasione dell’annuncio degli ultimi dettagli, lo stesso Kohei Horikoshi ha dichiarato che questo sarà l’ultimo film del franchise. Infatti il film presenterà lo scontro che lo stesso autore aveva previsto come battaglia finale del manga. Perciò questo secondo capitolo farà anche da epilogo all'intera storia.