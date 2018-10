Morto tra una settimana... o ti ridiamo i soldi: una realtà surreale

Nella società moderna, ogni nostro bisogno trova una risposta: possiamo pagare qualcuno perchè ci faccia la spesa, sbrighi le faccende al nostro posto, ci lavi la macchina... e in "Morto tra una settimana... o ti ridiamo i soldi", addirittura, si può ingaggiare qualcuno per porre fine alla nostra vita; un 'suicidio assistito ambulante'.

William è un giovane scrittore senza prospettive e senza più ambizioni, la vita continua a voltargli la faccia e a farsi beffe di lui: persino i suoi tentativi di suicidio si risolvono sempre in un clamoroso (quanto divertente) fiasco; ma il destino, o magari solo il caso, gli fanno incontrare Leslie, assassino professionista, l'uomo di cui William ha bisogno. I due stipulano un contratto secondo cui il ragazzo vedrà esaudito il suo desiderio di togliersi la vita: entro una settimana, o riavrà indietro i suoi soldi (contratto vantaggioso e onesto, c'è da ammetterlo).

Finalmente la vita di William sembra andare nel verso giusto: verso la sua imminente fine (rapida e indolore, come da contratto)! Ma a volte basta qualcosa di davvero piccolo per cambiare le carte in tavola, e una serie di fortunati eventi faranno cambiare idea all'aspirante suicida: ma come recedere da un contratto vincolante e inscindibile?

"Morto tra una settimana... o ti ridiamo i soldi" è un film realistico e al tempo stesso assurdo, la sceneggiatura, curata dallo stesso regista Tom Edmunds, al suo esordio in entrambi i ruoli, regala delle scene totalmente spiazzanti e quasi surreali che risultano tuttavia assolutamente credibili, e non possono non coinvolgere lo spettatore in una visione davvero piacevole e divertente.

Un film 'leggero', simpatico, che confonde (in senso buono) il suo pubblico con continui cambi di registro e atmosfera, grazie anche a un montaggio abile, che riesce ad alternare momenti tragici, divertenti, persino romantici, senza che nulla di tutto ciò sembri mai una forzatura; anzi, certe volte questi accostamenti lasciano talmente interdetti che non si può non sorridere.

Morto tra una settimana... o ti ridiamo i soldi: chi l'ha detto che lo humor inglese non fa ridere?

Da sempre esiste lo stereotipo dello humor inglese, niente affatto spiritoso: "Morto tra una settimana... o ti ridiamo i soldi" rompe questa regola: è tutto molto 'inglese', dalla guida a destra, alla compostezza dei personaggi, che hanno un'allure assolutamente invidiabile persino mentre mettono la testa nel forno o sparano da una finestra. E poi, chi si aspetterebbe un assassino vestito di tutto punto, con dolcevita e cappotto? Eppure questo stridio tra lo stereotipo del killer e la versione inglese ed elegante regalataci da uno splendido Tom Wilkinson in questo film non può che risultare, ancora una volta, assolutamente credibile e divertente.

La sceneggiatura stessa regala numerosi momenti in cui non si riesce a non ridere veramente di gusto, sia per le scene, che per le battute che si scambiano i personaggi; persino quei momenti che arrivano a sfiorare il black humor, sono talmente naturali e spontanei da risultare terribilmente divertenti.

"Morto tra una settimana... o ti ridiamo i soldi" : una sceneggiatura intelligente

"Morto tra una settimana... o ti ridiamo i soldi" ha senza dubbio i suoi difetti: la sceneggiatura, per quanto brillante, ogni tanto rallenta, ma si riprende sempre velocemente senza cedere il passo alla noia.

Il rischio di una storia del genere è forse quello di ricadere in gag viste e riviste e noiosi clichè: un pericolo che il film di Edmunds riesce ad arginare e contenere, trovando un giusto compromesso tra ciò che lo spettatore si aspetta e ciò che invece lo lascia di stucco; ed è proprio questa alternanza che rende "Morto in una settimana... o ti ridiamo i soldi" una commedia ben riuscita.

E alla fine c'è anche qualcosa da imparare: si possono trovare tanti motivi per decidere di farla finita, ma ne basta uno solo, che sia davvero valido, per spazzarli via tutti. L'importante è non aver assoldato un assassino professionista nel frattempo.

Giada Aversa