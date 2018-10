Monos (2019)

Regia: Alejandro Landes

Cast: Julianne Nicholson, Moises Arias, Jorge Román

Genere: Thriller, colore

Durata: 100 minuti

Produzione: Colombia, 2017

Distribuzione: I Wonder Pictures

Data di uscita: 20 giugno 2019

Sette anni dopo "Porfirio", presentato in anteprima al Festival di Cannes del 2011 e vincitore del Golden Peacock Award come Miglior Film all' International Film Festival of India, il regista colombiano Alejando Landes torna sul grande schermo con una nuova fatica. "Monos" è un thriller ambientato sui monti della Colombia, con Julianne Nicholson, Moises Arias, Jorge Román. Sarà distribuito da I Wonder Pictures e uscirà nelle sale il 20 giugno 2019.

Monos: la trama del film

Sui monti desolati della Colombia, all'interno di quello che sembra somigliare a un campo estivo per ragazzi, sette adolescenti si allenano a combattere. In realtà, quello che a prima vista potrebbe sembrare un gruppo di ragazzini che giocano a fare i soldati, nasconde una missione molto delicata.

I sette ragazzi, armati di pistole e nomi da guerriero, hanno il compito di mantenere in vita una prigioniera. Si tratta di una donna americana che i giovani chiamano "la dottoressa". Durante la sua missione, il gruppo sarà improvvisamente pedinato da un vero e proprio esercito e così costretto a nascondersi nella giungla. I bambini saranno presto costretti ad entrare in azione quando una mucca da latte presa in prestito verrà accidentalmente uccisa.

Il film disegna un ritratto complesso e accurato nell'indagine sul lavoro interiore dei bambini-soldato.