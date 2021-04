Una pellicola magistralmente interpretata, capace di trasmettere sensibilità e dolcezza in ogni rapporto che, nel corso della storia, va a costruirsi e ad evolversi. "Minari" gioca così di opposti. Dalla piccola e angusta casa alle distese di verde che circondano la roulette. Dalla spoglia e incolore azienda dove Jacob e Monica lavorano a quello scorcio di benessere e comodità che trapela dalla città che la famiglia visita saltuariamente. Una regia attenta e leggera traccia un ritratto preciso e definito di una famiglia in crisi. Una crisi che trova la sua frattura in una fiducia dimenticata. Un sotto-testo che sembra suggerire che non sempre ciò che si vuole è ciò di cui si ha bisogno.

"Minari", diretto da Lee Isaac Chung , con protagonista Steven Yeun , è un film delicato, elegante e raffinato nella sua semplicità. Ciò che racconta attraverso la vita quotidiana sfiora il senso profondo dell'esistenza e della soddisfazione personale. La creazione di una fattoria di famiglia contro un lavoro alienante e un'interiore volontà di realizzare un sogno perduto. L'individualismo, il desiderio di portare il proprio mondo e le proprie tradizioni nelle metropoli industriali che si sono allontanate dalla terra, rappresentano così una rivisitazione dell'american dream. Il protagonista Jacob diventa imprenditore di se stesso per coltivare i veri prodotti del suo Paese e portarli in città. In particolare a tutte quelle famiglie coreane che sempre più spesso si trasferiscono negli Stati Uniti.

Regia: Lee Isaac Chung

Cast: Steven Yeun, Han Ye-ri, Alan Kim, Noel Kate Cho, Youn Yuh-jung, Will Patton

Genere: drammatico

Durata: 115 minuti

Produzione: Stati Uniti, 2020

Distribuzione: A24

Data d'uscita:

Presentato al Sundance Film Festival 2020, "Minari" è un racconto semi autobiografico del regista Lee Isaac Chung. Distribuito in edizione limitata negli Stati Uniti, la popolarità del film con protagonista Steven Yeun, è cresciuta con la vittoria ai Golden Globe come Miglior Film straniero e la candidatura all'Oscar nella categoria Miglior Film e come Miglior attore protagonista a Steven Yeun, insieme a altre 4 nomination.

Minari: la trama

Anni '80, la famiglia Yi, composta da Jacob, Monica e i figli David e Anne cambia radicalmente quando si trasferiscono negli Stati Uniti, nel cuore dell'Arkansas, in una casa-roulette in una distesa di terreno ottima ad avviare quella fattoria che tutta la famiglia ha sempre sognato. O almeno è quello che pensa Jacob, che sembra in realtà l'unico membro della famiglia realmente interessato alla coltivazione dei propri prodotti per poi venderli in città. Devoti a un lavoro che non basta né li gratifica, Jacob e Monica cercano in modi opposti di cambiare vita. A un tentativo difficile e complesso si aggiungono le complicazioni cardiache del figlio David e l'arrivo della madre di Monica, Soonja: personificazione delle tradizioni coreane che Jacob accoglie e allontana nella costruzione della fattoria di famiglia. Problemi economici e interpersonali diventano sempre più pressanti e insormontabili, così come una crisi di coppia percepibile nell'animo di ogni componente del nucleo familiare. Il sogno lavorativo di Jacob prende il sopravvento su bisogni e necessità, lasciando da parte ciò che gli accade intorno.