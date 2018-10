Millenium - Quello che non uccide: il regista Fede Alvarez dirige il quarto capitolo della saga con

dubbi esiti

La saga di successo, iniziata dall’autore prematuramente scomparso Stieg Larsson, ritorna sul grande schermo. Lisbeth Salander è di nuovo in azione e questa volta dovrà fare i conti con il suo passato più remoto. "Millenium - Quello che non uccide" è tratto dal romanzo di David Lagercrantz, che ha raccolto il testimone di Larsson.

Millenium - Quello che non uccide: tanta azione ma poca profondità nei personaggi e nella trama

L’hacker Lisbeth (Claire Foy) è chiamata da un programmatore americano per recuperare un software molto pericoloso. Le cose sembrano andare bene, ma è solo l’inizio di una serie di rocambolesche avventure che coinvolgeranno un agente dei servizi segreti americani ex rito.

"Millenium - Quello che non uccide" ha una trama piuttosto esile anche se ben costruita. Quello che non manca in assoluto è l’azione che porta la Salandra su moto e macchinone potenti a sfrecciare su laghi ghiacciati. Lei è sempre l’eroina che difende le donne per gli abusi subiti, che conosce molto bene per averli vissuti sulla sua pelle. In questo film, tuttavia, il profilo psicologico del personaggio forte di suo non arriva.

Le sequenze iniziali di Lisbeth con la sorella in fuga dal padre violento si perdono in due ore di sparatorie, inseguimenti e giochi pirotecnici di fuoco. La narrazione scorre veloce ed è tutto sommato gradevole anche grazie a un'estrema accuratezza della fotografia e scenari spettacolari. Tuttavia, più che un film sul cyber crime sembra un mix di 007 e di "Mission: Impossible" in versione femminile. Il regista ha dichiarato in conferenza stampa di aver voluto fare un film diverso dai capitoli precedenti. Effettivamente è proprio così che è stato. "Millenium - Quello che non uccide" è un film perfetto per il mercato americano e per gli appassionati degli action. Non piacerà a coloro che hanno amato la ruvida sensualità di Noomi Rapace, capace di dare al suo personaggio delle sfaccettature interessanti. La Foy non riesce a seguirne le tracce e non per colpa sua.

Gli altri attori del cast sono tutto sommato irrilevanti, con il risultato finale di intrappolare una ottima attrice in un film ben confezionato come un oggetto di lusso ma totalmente privo di anima.

Ivana Faranda