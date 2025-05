Michele Bravi emoziona il pubblico di Amici 24 con il suo nuovo singolo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La puntata di ieri sera di Amici 24 ha riservato momenti intensi e toccanti, con la presenza di Michele Bravi, ex giudice del talent show, che ha presentato il suo nuovo singolo. L’evento ha visto anche una doppia eliminazione, ma il focus è stato senza dubbio sulla performance del cantante, che ha saputo commuovere il pubblico e la giuria.

Michele Bravi torna ad Amici 24 con un messaggio profondo

Sabato 3 maggio, Michele Bravi ha fatto il suo ritorno sul palco di Amici 24, dopo aver ricoperto il ruolo di giudice nelle edizioni precedenti. La sua esibizione ha avuto luogo durante la settima puntata del Serale, trasmessa su Canale 5. Bravi ha presentato il suo nuovo singolo, “Lo ricordo io per te“, un brano che non solo ha colpito per la sua melodia, ma anche per il messaggio profondo che porta con sé. Questo pezzo è stato scelto come colonna sonora per un cortometraggio da lui scritto e diretto, che vede protagonisti Lino Banfi e Lucia Zotti.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana per la Ricerca sull’Alzheimer, con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere la ricerca su questa malattia neurodegenerativa. Durante la sua esibizione, Bravi ha mostrato un estratto del cortometraggio, suscitando forti emozioni tra il pubblico presente in studio. La giuria, visibilmente commossa, ha dimostrato il proprio apprezzamento, con Elena D’Amario e Amadeus che hanno manifestato il loro coinvolgimento emotivo.

Maria De Filippi, conduttrice del programma, ha elogiato il brano definendolo “pieno di emozione” e “davvero pazzesco”, sottolineando l’impatto che ha avuto su tutti i presenti. Questo momento ha rappresentato non solo un ritorno per Bravi, ma anche un’importante occasione per sensibilizzare il pubblico su una tematica sociale di grande rilevanza.

Doppia eliminazione e le parole di Jacopo Sol

La settima puntata di Amici 24 non è stata solo caratterizzata dalla presenza di Michele Bravi, ma ha anche visto l’eliminazione di due concorrenti: Chiara Bacci e Jacopo Sol. Quest’ultimo ha affrontato il ballottaggio finale contro Alessia Pecchia, ma alla fine ha dovuto lasciare il talent show. In un momento di riflessione, Jacopo ha espresso la sua felicità per aver avuto l’opportunità di competere contro Alessia, che ha definito “fortissima”. Ha apprezzato la sua lealtà e il suo coraggio nell’esprimere se stessa.

Quando Maria De Filippi ha comunicato la sua eliminazione, Jacopo ha colto l’occasione per ringraziare la conduttrice, riconoscendo che grazie a lei ha potuto far conoscere la sua musica. Ha anche voluto esprimere gratitudine verso i suoi compagni di avventura, descrivendoli come persone speciali che gli hanno insegnato molto. “Voglio ringraziare Maria, sento che mi hai dato la possibilità di farmi conoscere e di conoscermi. Sono contento, vi voglio bene”, ha dichiarato, evidenziando il legame che si era creato tra i concorrenti.

Successivamente, in un’intervista con WittyTv, Jacopo ha riflettuto sull’esperienza vissuta ad Amici, considerandola una grande vittoria, anche solo per aver avuto la possibilità di partecipare. Ha rivelato che il tempo trascorso nel programma lo ha aiutato a maturare e a studiare con maggiore impegno alcune materie che prima non aveva approfondito. Infine, ha confessato di sentire la mancanza della convivenza con gli altri ragazzi, sottolineando che l’esperienza è stata un bagaglio prezioso che porterà sempre con sé.

Le emozioni di Amici 24 continuano

La puntata di ieri sera ha dimostrato ancora una volta il potere della musica e dell’arte nel creare connessioni profonde tra le persone. Michele Bravi, con il suo nuovo singolo, ha saputo toccare le corde del cuore di tutti i presenti, mentre le eliminazioni hanno portato a momenti di riflessione e commozione tra i concorrenti. La trasmissione continua a essere un palcoscenico di talenti e storie, mantenendo viva l’attenzione del pubblico e creando un legame unico tra artisti e spettatori.

