Le Trerapiste conquistano il podio a Reazione a catena: terza vittoria consecutiva

Il 28 giugno 2025, il game show “Reazione a catena” ha visto protagoniste le Trerapiste, un trio di ragazze romane che, dopo una precedente sfida sfortunata, sono riuscite a mantenere il loro titolo di campionesse. Questa puntata ha offerto un avvincente confronto con un’altra squadra, le Fornacelle, provenienti dall’Abruzzo. La competizione ha messo in luce non solo le abilità delle concorrenti, ma anche il divertimento e l’energia che caratterizzano il programma.

La sfida tra Trerapiste e Fornacelle

Nella puntata del 28 giugno, le Trerapiste, composte da Francesca, Francesca D. e Virginia, hanno affrontato le Fornacelle, un gruppo di tre ragazze abruzzesi: Chiara, Maria Cristina e Marte. Queste ultime hanno scelto il loro nome ispirandosi all’attrezzo tradizionale utilizzato per cucinare gli arrosticini, un piatto tipico della loro regione. Le ragazze, due sorelle e una cugina, hanno rappresentato Cupello, un comune della provincia di Chieti, portando con sé l’orgoglio della loro terra.

Dopo le presentazioni, il conduttore Pino Insegno ha dato il via alla competizione, che si è svolta in un’atmosfera di entusiasmo e musica. Le squadre si sono impegnate nell’Intesa Vincente, un gioco che ha messo alla prova la loro intesa e la loro capacità di comunicare. Entrambe le squadre hanno mostrato grande determinazione, ma solo una di esse è riuscita a conquistare il pass per la fase finale del programma.

L’eliminazione delle Fornacelle

Le Fornacelle hanno iniziato la loro prova con entusiasmo, riuscendo a trovare cinque parole. Tuttavia, le Trerapiste hanno dimostrato una preparazione superiore, raggiungendo un totale di dieci parole. Questo risultato ha permesso alle romane di avanzare all’Ultima Catena per la terza volta consecutiva, mentre le Fornacelle sono state eliminate dalla competizione. La loro performance, sebbene non sufficiente per proseguire, ha comunque mostrato il loro spirito combattivo e la loro voglia di divertirsi.

La vittoria delle Trerapiste e il premio in palio

Le Trerapiste si sono presentate all’Ultima Parola con un bottino di 121 mila euro, una cifra considerevole che ha reso la sfida finale ancora più emozionante. Durante il gioco, il premio è sceso a 3.782 euro, cifra che è stata ulteriormente dimezzata per acquistare il Terzo Elemento. Per vincere la somma finale di 1.891 euro, le ragazze hanno dovuto trovare un collegamento tra le parole ‘Scena‘ e ‘Rucola‘, considerando le lettere iniziali e finali.

Dopo un’attenta riflessione, le Trerapiste hanno optato per ‘Tagliata‘, una scelta che si è rivelata vincente. La gioia è esplosa quando Pino Insegno ha confermato che la parola era corretta. Con questa terza vittoria, il trio romano ha accumulato un totale di 9.220 euro in gettoni d’oro, consolidando la loro posizione di campionesse nel programma. La loro determinazione e abilità hanno reso la puntata memorabile, lasciando il pubblico in attesa di ulteriori avventure nel game show.

