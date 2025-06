Affari Tuoi si prepara alla pausa estiva: il ritorno previsto per settembre 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La trasmissione pre-serale di Rai 1, Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino, conclude la sua edizione 2024-2025 questa sera, prima di una pausa estiva. Il programma, che ha riscosso un notevole successo, tornerà sugli schermi a settembre, continuando a coinvolgere il pubblico con il suo format collaudato.

La chiusura della stagione di Affari Tuoi

Questa sera, il popolare show pre-serale di Rai 1, Affari Tuoi, si prepara a chiudere i battenti per la stagione 2024-2025. Condotto da Stefano De Martino, il programma ha visto la partecipazione di concorrenti, i cosiddetti ‘pacchisti‘, provenienti da diverse regioni italiane, pronti a sfidarsi in un gioco che ha saputo conquistare il cuore del pubblico. Questa edizione ha portato a casa risultati record, grazie anche alla conduzione carismatica di De Martino, che ha saputo mantenere alta l’attenzione e l’interesse degli spettatori.

Il programma, che ha fatto la sua comparsa nel palinsesto di Rai 1, ha saputo rinnovarsi nel corso degli anni, mantenendo però intatto il suo spirito originale. La chiusura di questa stagione rappresenta un momento di riflessione e di preparazione per il ritorno, previsto per il 7 settembre 2025. Durante la pausa, gli appassionati del programma potranno rimanere in attesa delle novità che verranno introdotte nella prossima edizione.

Cosa andrà in onda al posto di Affari Tuoi

A partire da domenica 29 giugno, Rai 1 trasmetterà Techetechetè, un programma che attinge dagli archivi storici della Rai per riproporre spezzoni di trasmissioni iconiche del passato. Questo contenitore rappresenta un omaggio alla storia della televisione italiana, permettendo al pubblico di rivivere momenti indimenticabili e di riscoprire volti e programmi che hanno segnato un’epoca.

Le prime puntate di Techetechetè saranno presentate da Topo Gigio, un personaggio amato da generazioni, che porterà con sé un’atmosfera di nostalgia e divertimento. Dalla settimana successiva, la conduzione passerà a Bianca Guaccero, che guiderà il pubblico attraverso un viaggio tra musica, varietà e cultura popolare. Le monografie dedicate a grandi artisti come Ornella Vanoni, Mina e Rita Pavone offriranno uno spaccato della musica italiana, celebrando le leggende che hanno fatto la storia.

Il ritorno di Affari Tuoi

Il programma Affari Tuoi tornerà ufficialmente in onda domenica 7 settembre 2025. La data è stata confermata durante la presentazione dei palinsesti, che si è svolta a Napoli. Questo annuncio ha suscitato entusiasmo tra i fan, desiderosi di rivedere il celebre gioco dei pacchi, che coinvolge 20 rappresentanti delle Regioni Italiane in un meccanismo di sfida e intrattenimento.

La nuova edizione si preannuncia ricca di novità, sia per quanto riguarda la scenografia che i contenuti. Stefano De Martino, riconfermato alla conduzione, porterà sul palco nuove idee e sorprese per il pubblico, mantenendo viva l’attenzione su un format che ha dimostrato di saper attrarre e coinvolgere. Con l’arrivo dell’autunno, gli appassionati di Affari Tuoi potranno tornare a vivere l’emozione di un programma che, anno dopo anno, continua a scrivere la sua storia nel panorama televisivo italiano.

