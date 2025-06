Affari tuoi chiude la stagione 2025 con un record di puntate e un commovente addio di Stefano De Martino

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il celebre game show di Rai 1, Affari tuoi, ha concluso la sua stagione 2025 con un traguardo straordinario: ben 260 puntate. Il 28 giugno 2025, il conduttore Stefano De Martino ha salutato il pubblico e il team di lavoro, promettendo un ritorno a settembre. Questo finale ha visto protagonisti non solo i concorrenti, ma anche un gesto simbolico del presentatore, che ha toccato il cuore degli spettatori.

L’ultima concorrente: Vanessa del Molise

Nell’ultima puntata di Affari tuoi, il pubblico ha conosciuto Vanessa, un’ostetrica proveniente dal Molise. La donna, che lavora come OSS e studia per conseguire la laurea magistrale, è anche madre di due bambini. La sua partecipazione ha portato un tocco di umanità al gioco, evidenziando il suo impegno professionale e familiare. Durante il programma, è stato assegnato un premio speciale alla regione Liguria, aggiungendo un ulteriore elemento di competizione e festa.

Vanessa ha scelto il pacco numero 15, mentre il Dottor Pasquale le ha proposto due volte un’offerta di 35.000 euro, cercando di convincerla a cambiare pacco. Nonostante le tentazioni, la concorrente ha deciso di continuare a giocare, attratta dalla possibilità di vincere premi più consistenti, come i 100.000 e 300.000 euro ancora disponibili nel tabellone.

Il finale della puntata: sogni infranti e una scelta saggia

La tensione è aumentata quando Vanessa ha scoperto che il suo sogno di vincere un grande premio era svanito. Si è ritrovata a dover affrontare un assegno da 20.000 euro, un risultato che non soddisfaceva le sue aspettative. Decidendo di cambiare pacco, ha abbandonato il numero 15, legato a un brutto incidente stradale, per optare per il 19, che rappresentava il giorno del suo compleanno. Questa scelta si è rivelata fortunata, poiché ha lasciato sul tavolo solo 5 euro, mantenendo vive le possibilità di vincere 5.000 o 100.000 euro.

Alla fine, Vanessa ha ricevuto l’ultima telefonata dal Dottore, che le ha offerto 35.000 euro. Con un pensiero ai suoi bambini, ha accettato l’offerta, dimostrando saggezza e lungimiranza. Se avesse continuato a giocare, avrebbe trovato solo 5.000 euro, un risultato ben inferiore rispetto a quanto guadagnato.

Un commovente addio di Stefano De Martino

Il finale della puntata ha visto anche un saluto speciale da parte di Stefano De Martino, che ha espresso la sua gratitudine verso il team di Affari tuoi e il pubblico. Il conduttore ha ricevuto un caloroso saluto dal signor Lupo, che ha ringraziato tutti coloro che lavorano dietro le quinte del programma.

Un gesto simbolico ha segnato questo addio: De Martino si è tolto la cravatta, un accessorio che ha indossato per tutte le 260 puntate, considerato un portafortuna per i concorrenti. Le sue parole finali hanno toccato il pubblico: “È stata una stagione bellissima, come diceva Lupo, lunghissima. Siamo ormai in piena estate… ringrazio tutti per la fiducia. È stato un onore e un privilegio accompagnarvi e spero di rivedervi presto. Vi aspetto a settembre… possiamo anche allentare il nodo della cravatta. Anzi la togliamo, che è meglio.”

Con queste parole, De Martino ha chiuso un capitolo significativo della storia di Affari tuoi, lasciando i telespettatori in attesa di un nuovo inizio a settembre.

