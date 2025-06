Canale 5: Possibili novità per il preserale e l’access con Gerry Scotti e altri programmi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il panorama televisivo di Canale 5 si prepara a un possibile rinnovamento, con Gerry Scotti che sembra intenzionato a riportare “The Wall” nella fascia di accesso alla prima serata. Tuttavia, la mancanza di uno studio adeguato per le registrazioni solleva interrogativi sulla tempistica e sull’effettiva realizzazione del progetto. In attesa di sviluppi, si fanno strada diverse ipotesi riguardanti la programmazione estiva e autunnale della rete.

La situazione di “The Wall” e le sfide logistiche

Gerry Scotti, noto conduttore e volto di punta di Mediaset, ha manifestato l’intenzione di riprendere “The Wall” in un formato accessibile al pubblico. Tuttavia, la questione logistica rappresenta un ostacolo significativo: la tenso-struttura utilizzata in precedenza per le registrazioni non è più disponibile, e al momento non è stato trovato un nuovo studio adatto. Questa situazione porta a due possibili scenari: attendere la disponibilità di uno spazio adeguato oppure utilizzare le risorse attualmente disponibili per avviare il programma.

In questo contesto, si torna a parlare della “Ruota della Fortuna“, un format che potrebbe occupare la fascia di accesso alla prima serata. Le registrazioni, programmate per il 7 luglio, prevedono alcune novità, tra cui l’introduzione di una band di 4-5 elementi e un dress-code serale per il pubblico. Questi cambiamenti suggeriscono un tentativo di rinnovamento del programma, rendendolo più accattivante per gli spettatori.

Possibili scenari per il preserale di Canale 5

Le opzioni per il preserale di Canale 5 sono molteplici e dipendono dalla data di partenza di “La Ruota della Fortuna“. Se il programma dovesse debuttare in estate, ci sarebbero diverse possibilità di riorganizzazione della programmazione. Una delle ipotesi più plausibili prevede il trasferimento di “Paperissima” dal suo attuale slot di accesso al preserale, dato che le puntate sono già state commissionate, anche se destinate a un’altra fascia oraria.

Un’altra possibilità sarebbe quella di trasmettere “La Ruota” cinque giorni a settimana, con un incremento a sei giorni in autunno, lasciando “Paperissima” nell’accesso del weekend fino alla conclusione delle puntate. Tuttavia, un’opzione più sorprendente potrebbe essere il ritorno di “Sarabanda“, il quiz musicale condotto da Enrico Papi, che potrebbe occupare il preserale di Canale 5. Questa notizia ha suscitato interesse e curiosità tra gli appassionati del format.

Le puntate inedite di “Avanti un Altro” e le prospettive future

Un ulteriore elemento da considerare è la disponibilità di circa 40 puntate inedite di “Avanti un Altro“. Queste puntate comprendono venti episodi risalenti al periodo della pandemia e altrettante della stagione appena conclusa. Secondo fonti vicine alla produzione, c’è la possibilità che queste puntate vengano trasmesse all’inizio della nuova stagione, contribuendo così a una programmazione variegata e interessante.

A seconda dei risultati ottenuti dai vari programmi, la rete potrebbe decidere di modulare ulteriormente la programmazione del preserale e dell’accesso durante i mesi autunnali e invernali. È importante notare che eventuali “esperimenti” nella programmazione potrebbero avere una durata limitata, con la possibilità che “Striscia la Notizia” torni in onda già a ottobre, riportando un classico della satira televisiva nel palinsesto di Canale 5.

Le prossime settimane saranno decisive per definire il futuro della programmazione di Canale 5, con Gerry Scotti e altri volti noti pronti a intrattenere il pubblico con nuove proposte e format rinnovati.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!