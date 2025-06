Stefano De Martino conferma la conduzione di “Stasera tutto è possibile” per la nuova stagione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Stefano De Martino, noto conduttore di Rai Due, ha ufficializzato la sua presenza alla guida di “Stasera tutto è possibile” anche per la prossima stagione televisiva. La notizia è stata comunicata durante la presentazione dei Palinsesti Rai 2025-26, un evento atteso da molti appassionati di televisione. Dopo settimane di speculazioni e voci di corridoio, De Martino ha chiarito le sue intenzioni riguardo al programma, rivelando le riflessioni che lo hanno portato a questa decisione.

Le riflessioni di Stefano De Martino

Nel corso della presentazione, Stefano De Martino ha condiviso i suoi pensieri riguardo al futuro del programma. Ha confessato di aver ponderato a lungo se continuare a condurre “Stasera tutto è possibile” dopo sette edizioni. La sua riflessione si è concentrata sull’apporto che il programma poteva ancora dare al pubblico e sulla possibilità di rinnovarlo. De Martino ha dichiarato: “Mi sono interrogato alla fine di questa stagione sull’apporto che potevamo ancora dare al programma, se potevamo ancora rinnovarlo, se era giusto forse passare testimone a qualcun altro…”. Queste parole evidenziano la sua dedizione e il rispetto nei confronti del format e del pubblico.

Il motivo della scelta di continuare

La decisione di De Martino di tornare alla conduzione di “Stasera tutto è possibile” è stata influenzata dall’affetto ricevuto dal pubblico. Durante la presentazione, ha spiegato che il calore e il sostegno dei telespettatori, insieme all’amicizia con il cast, lo hanno convinto a intraprendere un “ultimo giro” con il programma. Ha affermato: “Credevo onestamente di avere esaurito tutte le energie rispetto a questo titolo, invece con l’affetto delle persone e l’amicizia veramente smodata che mi lega al cast, abbiamo pensato che forse è il caso di fare un ultimo giro, quindi ritorneremo tutti assieme…”. Queste parole lasciano intendere che potrebbe essere l’ultima stagione per lui alla guida dello show, ma il futuro rimane incerto.

La conclusione di “Affari Tuoi” e il futuro di De Martino

In concomitanza con l’annuncio della nuova stagione di “Stasera tutto è possibile”, si segnala che stasera andrà in onda l’ultima puntata di “Affari Tuoi”, un altro programma di successo condotto da De Martino. La stagione televisiva si conclude con ottimi ascolti, un risultato che ha messo in evidenza la sua abilità nel coinvolgere il pubblico. Dopo la chiusura di “Affari Tuoi”, il conduttore si prenderà una breve pausa, ma il ritorno in onda di “Stasera tutto è possibile” è già programmato per domenica 7 settembre. Non resta che attendere per scoprire se De Martino si troverà a competere contro “Striscia La Notizia” su Canale 5 o se ci saranno novità con un nuovo game show condotto da Gerry Scotti, atteso per la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2025-26 a luglio.

