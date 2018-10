Regia: Alberto Fasulo

Cast: Marcello Martini, Maurizio Fanin, Carlo Baldracchi, Nilla Patrizio, Emanuele Bertossi, Agnese Fior

Genere: drammatico, colore

Durata: 103 minuti

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Nefertiti Film

Data di uscita: 8 novembre 2018

In piena Controriforma, la Chiesa Cattolica Romana esercita senza sosta il suo potere dispotico nei tribunali, nelle piazze, nelle menti di tutti i suoi sudditi: un mugnaio, di nome Menocchio, si rivolterà ai soprusi.

Menocchio: il mugnaio eretico che sfidò la Chiesa

Menocchio (Marcello Martini) è un mugnaio friulano, conduce una vita tranquilla nei campi in cui lavora, e grazie ai quali riesce a sostentare una numerosa famiglia di 7 figli. Menocchio è un uomo comune, con la particolarità poco comune di riuscire ancora a pensare con la propria testa. Questa sua libertà di pensiero gli costerà però una denuncia di eresia. Menocchio non si tira indietro, è stanco delle tasse, dei soprusi e delle violenze psicologiche, che la Chiesa esercita in continuazione per affermare il suo potere; decide così di affrontare a testa alta il processo della Santa Inquisizione, covando la speranza di poter lanciare un messaggio che inciti al ritorno ad una Chiesa povera e clemente.

Menocchio: una storia vera

Pseudonimo di Domenico Scadella, Menocchio è un mugnaio realmente esistito durante la seconda metà del ‘500, che venne denunciato il 28 settembre del 1583 da un suo compaesano per le sue teorie eretiche su Cristo. Il mugnaio era infatti un visionario: non credeva che fosse stato Dio a creare la terra, ma un agglomerato di materie informe, dubitava anche della verginità di Maria, sulle quale intratteneva diversi studi. Aveva messo in discussione anche la natura divina di Cristo stesso, che per Menocchio viene chiamato “figlio” da Dio, in quanto siamo tutti suoi figli. Le tesi di Menocchio ebbero però vita breve, in quanto fu condannato e giustiziato nell'autunno del 1600 a Pordenone.