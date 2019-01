Regia: Francesco Invernizzi

Genere: Documentario, colore

Durata: 90 minuti

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Magnitudo con Chili

Data di uscita: 21 gennaio 2019

“Mathera”, racconta la storia del riscatto e della rinascita di un’intera città, dalle sue umili origini fino ad arrivare a oggi, riconosciuta come uno dei poli culturali più importanti d’Italia. Un viaggio attraverso racconti, ricordi e aneddoti, da quando la città era definita “vergogna d’Italia”, sino ai nostri giorni dove la città è ritornata ad essere una delle mete turistiche più desiderate del nostro bel paese.

Mathera: tradizione italiana

“Mathera” è un documentario che vuole essere un’ode alla città, che racchiude volti, scorci e profumi che hanno sempre contraddistinto la “città dei sassi”, divenuta Patrimonio UNESCO e Capitale Europea della Cultura 2019.

Il film è stato prodotto dalla Magnitudo Film e diretto da Francesco Invernizzi, alla sua terza esperienza con la stessa casa di produzione dopo esser stato autore di documentari come “Bernini” e “Dinosaurs” nel 2018.

“Mathera”, è un’avventura cinematografica tra cultura, arte e storia in cui lo spettatore è il vero protagonista. Dall’alba lucana fino ad arrivare alle luci del tramonto che trasforma la città in un presepe vivente. Tutto accompagnato da riprese in 8K che dal suolo e dal cielo illuminano integralmente la bellezza di questa storica città.

Questo viaggio nella città è accompagnato da importanti voci del mondo della storia dell’arte e dell’architettura, che si alternano alle testimonianze di chi ha scelto di vivere e di lavoraci in questo splendido polo culturale.

La città di Matera rimane una delle più antiche città del mondo ancora abitate e che continua ad attrarre oltre che turisti da tutto il mondo, anche diverse case di produzioni cinematografiche disposte a girare alcune scene o interi film in queste suggestive location.

“Mathera”, è un percorso che porta alla riflessione mostrando come il passato sia un’esperienza di cui fare tesoro per incoraggiare a guardare il futuro in un’ottica di rispetto e sostenibilità. Un messaggio per l’Europa intera.