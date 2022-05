Trama

Trailer Regia: Nicolas Bedos

Cast: Marine Vacth, Isabelle Adjani, Pierre Niney, James Wilby, François Cluzet, Laura Morante, Emmanuelle Devos, Charles Berling, Christiane Millet, Nicolas Briançon

Genere: Commedia

Durata: n/d

Produzione: Francia, 2022

Distribuzione: Lucky Red

Data di uscita: n/d "Masquerade" è una commedia diretta da Nicolas Bedos, interpretata - tra gli altri - dall'attrice italiana Laura Morante. Il film è presentato Fuori Concorso al Festival di Cannes 2022. Masquerade: la trama Adrien è un carismatico ballerino che ha dovuto lasciare la danza. Il ragazzo passa la sua vita nell'ozio della Costa Azzurra, grazie all'ex star del cinema Martha, che lo mantiene. La sua vita si complica quando incontra Margot, una ragazza bellissima di cui si innamora perdutamente. La coppia sogna una vita migliore e per questo organizza una truffa ai danni di un ricco imprenditore. In "Mascherade" nulla è come sembra.