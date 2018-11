Malerba (2018)

Regia: Simone Corallini

Cast: Luca Guastini, Antonio De Matteo, Manuela Parodi.

Genere: Drammatico, colore

Durata: 87 minuti

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Guasco

Data di uscita: 8 Novembre 2018

Dopo aver diretto il cortometraggio “Nkiruka – Il meglio deve ancora venire”, vincitore del Premio MigrArti 2017, Simone Corallini debutta con “Malerba”, film drammatico che strizza apertamente l’occhio al thriller, ambientato nel clima claustrofobico e paranoide di un paesino di provincia. Prima opera del giovane regista marchigiano, già impegnato in tempi recenti come assistente alla regia nella rivelazione “La terra dell’abbastanza”, firmata Damiano D’Innocenzo.

Malerba: dolore sottocutaneo

Un film sulla diversità, sull’empatia dell’essere altro, secondo le intenzioni del regista. Al centro della narrazione, si ergono due figure complesse, in controluce: Orazio (Antonio De Matteo) e Gabriele (Luca Guastini), entrambi affetti dalla stessa patologia neurocutanea. Rimasti orfani, intessono dei rapporti difficili con la società: segnati entrambi da piaghe e bolle ben visibili, il rapportarsi con l’Altro diventa questione profondamente problematica. Un nodo difficile da sciogliere, quasi impossibile non covare rancori o paura.

L’oscurità sotterranea si manifesta e prende forma nella piccola macelleria di paese gestita da Orazio, negozietto in cui si vende sottobanco carne umana. Gabriele, dal suo, reagisce in maniera differente al dolore dell’esclusione e della privazione: gentile, timido, si esprime attraverso il teatro. Innamorato di una collega, Arianna (Manuela Parodi), sarà colui che farà scoppiare quella violenza sopita da tempo: l’arrivo della donna nella vita dei due coincide con lo scollamento tra i due fratelli, invischiati in un legame tossico, simbiotico, parassitario. La carica distruttiva che giaceva in latenza si rivelerà da subito, mettendo in pericolo la vita di tutti.

Il film, distribuito da Guasco, azienda marchigiana specializzata in produzione audiovisiva e promozione del territorio, verrà proiettato in diverse città italiane, tra cui Genova, dove ha sede l’associazione "Neurofibromatosi – I malati invisibili", chiaro motore della narrazione del giovane regista.